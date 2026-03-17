Пасмурно, сухо и почти без ветра: погода в Калининградской области 17 марта

Во вторник, 17 марта, дожди в регионе закончатся, и установится сухая, относительно теплая и облачная с прояснениями погода. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде температура будет не выше +9°С (ночью она может опуститься до −1°С). Слабый западный ветер днем не должен развить скорость выше 1 м/с, а давление обещают чуть выше среднего — около 766 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер может смениться на юго-восточный, но не усилится.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещает днём 17 марта чуть менее комфортную температуру на большей части региона. По его данным, температура в Калининграде не поднимется выше +8°С. Такая же дневная температура ожидается в Гвардейске, Багратионовске и Мамоново. На побережье и в Полесске будет около 7°С, а на севере и востоке области — до +9°С.

Ночью по области в среднем будет около −1°С. Осадков ни днём, ни в ночное время суток не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда», во вторник в областном центре с утра ожидается облачная и пасмурная погода, однако днём должно немного разогреть. Утром температура воздуха достигнет отметки +3,5°С, днём потеплеет до +6,8°С, а вечером воздух остынет до +1,4°С. Влажность будет на уровне 100%, а давление — 760 мм ртутного столба.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС сообщили, что в регионе 17 марта будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днём +5...+10°С. Видимость 4-7 км.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в Калининграде и в большей части области будет +1...+5°C, облачно с прояснениями, местами дымка, туман. Днем потеплеет до +6...+8°C (в восточной части области до +9...+11°C), у побережья до +4...+6°C.

«Вечером 0...+4°C (к ночи местами до −1°C), переменная облачность, дымка, возможен туман (местами сильный, особенно у побережья), не исключена гололедица.

Ветер в течение суток переменных направлений, штиль/слабый (0-4 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 764 до 771 мм рт. ст.» — добавляют метеоэксперты.