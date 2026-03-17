Аминов возмутился из-за пустующего опорника полиции, отремонтированного за его счет

Олег Аминов. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Представители калининградских ОМВД указали на нехватку трети штата сотрудников
В микрорайоне Прибрежный города Калининграда несколько лет пустует здание, переданное полиции под опорный пункт. Проблему на заседании комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике во вторник, 17 марта, поднял глава города Олег Аминов, который, как оказалось, выделил деньги на ремонт помещения из своих личных средств.

«Есть опорный пункт, выделенный в микрорайоне Прибрежный, — обратился Аминов к начальнику ОМВД Московского района Калининграда, подполковнику полиции Ивану Щербакову. — Он был выделен еще 10 лет назад и отремонтирован за внебюджетный счет, и на сегодняшний день этот пункт не работал ни одного дня. Вы мне скажите, это вызвано некомплектом или отсутствием штатной численности сотрудников?»

«Лично там был. В настоящее время пункт приведен в соответствие, участковый уполномоченный там назначен. Все функционирует по прямому назначению», — ответил Щербаков.

«Чтобы вы имели в виду, этот пункт отремонтировал я лично, за небюджетные деньги. На сегодняшний день в этом пункте никого нет», — возразил Аминов.

Пользуясь случаем, Аминов попросил проверить начальника ОМВД Московского района, эксплуатируется ли опорник в микрорайоне имени Александра Космодемьянского, о передаче которого «бодро рапортовали в прошлом году».

«Если у вас какие-то проблемы длительного характера с использованием помещений, которые город вам выделил, верните их обратно в город. Это имущество может быть использовано более эффективно», — добавил Аминов.

После заседания комиссии Олег Аминов уточнил, что помещение, ремонтом которого он занимался, находится на улице Заводской, а с инициативой отремонтировать помещение он выступил сам.

«Не помню, сколько я потратил, — добавил Аминов. — Но не больше миллиона. Это был косметический ремонт. Проверял работы я сам».

Тема в развитии



