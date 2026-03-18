В Балтийске пообещали запустить Центр для граждан по вопросам газификации

Министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз пообещал, что в Балтийске будет открыт Центр обслуживания граждан, в котором они смогут подписать договоры на газификацию. Об этом министр сообщил на оперативном совещании правительства региона 17 марта.

«В ближайшие дни мы запустим Центр обслуживания граждан по газификации, догазификации, подписанию договорных обязательств перехода на природный газ и так далее. Это будет единое окно, куда могут обратиться балтийцы и получить ответы на все интересующие вопросы не только касаемо Калининградгазификации, но и сразу же подписывая договорные обязательства на поставку природного газа как для приготовления пищи, так и для отопления», — рассказал министр. По его словам, обращаться в центр смогут жители частных и многоквартирных домов. «Квартир, которые находятся в многоквартирных домах, которые уже в первом этапе мы перевели на природный газ и также продолжаем эту работу», — сказал Черномаз.

Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва.

В сентябре 2025 года министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз сообщил, что в газопроводе в Балтийск уже есть газ, но давления пока недостаточно для того, чтобы подключить к теплу население. Министр заметил, что потребителю газ поступит раньше, чем начнётся следующий отопительный период.

16 декабря 2025 года к газопроводу были подключены первые дома в Балтийске и Приморске. В январе местные власти сообщили, что «в ближайшие месяцы планируют перевести ряд многоквартирных домов на природный газ».

В марте 2026 года прокуратура сообщила, что срок ввода в эксплуатацию трех газовых котельных в Балтийском округе продлен до 1 сентября 2026 года, это связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода.