В Гурьевской больнице из-за протечки отремонтированной крыши закрыли стационар

Пациентов Гурьевской центральной районной больницы, которым необходимо лечение в стационаре, отправляют в больницы Калининграда, сообщил региональный минздрав, отвечая на вопрос подписчицы на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте». Прокуратура сообщила, что руководителю МБУ «Служба заказчика» Гурьевска и главному врачу учреждения внесены представления.

«Ремонт крыш очень значимое дело! Главное, чтобы не ремонтировали, как крышу на здании Гурьевской больницы, — написала подписчица под постом губернатора про ремонт крыш. — Круглосуточный стационар закрыли, не вмешалось бы Гурьевское общество, и дневной стационар закрыли бы, и всё под предлогом ремонта крыши! А получилось что? Деньги потратили, крышу не сделали, а кто ответит?»

Представитель минздрава прокомментировал, что экспертизу сметы на ремонт крыши стационара Гурьевской районной больницы уже проводят, после положительного заключения и получения финансовой субсидии начнутся конкурсные процедуры для выбора нового подрядчика. «Сейчас пациентов направляют в круглосуточный стационар городских больниц № 3 и № 4 в Калининграде. Дневной стационар работает, пациентов принимает. Необходимую медицинскую помощь оказывают», — сообщил минздрав.

Отметим, что в пятницу стало известно, что прокурор Гурьевского района внес представления руководителю МБУ «Служба заказчика» Гурьевска и главному врачу учреждения.

«Прокуратура Гурьевского района установила, что в результате ненадлежащего исполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту здания произошло протекание кровли, что привело к затоплению помещений поликлиники в феврале 2026 года. Учреждение не приняло мер к урегулированию спора в судебном порядке. МБУ „Служба заказчика“ не осуществляло надлежащий строительный контроль», — отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства, «в целях защиты прав граждан учреждением кабинет регистратуры женской консультации перенесен в другое помещение».