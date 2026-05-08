Для проекта «Славский ключ» ищут нового подрядчика

Для благоустройства городского парка имени Юрия Гагарина в Славске ищут нового подрядчика. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 15 мая. Итоги аукциона планируют подвести 18 мая. Начальная стоимость контракта — 195 038 395 рублей. Исполнить его необходимо до 31 декабря 2026 года, выполнить работы — до 15 декабря.

Проект «Славский ключ» вошёл в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и предусматривает «создание современного паркового комплекса, имеющего в своём составе многочисленные функциональные зоны». Речь о входной группе, парковке, сцене, спортивной и детской зонах, территории под луна-парк, ярмарке, зонах арт-объектов, инфостендов, лесо- и эко-парка. Основная идея проекта — преобразовать пространство парка для экологичного отдыха и развлечений.

Площадь городской территории, которую затрагивает проектирование, — порядка 5,4 га. До благоустройства парк, по мнению авторов проекта, представлял собой «неухоженную зелёную зону без внятного функционального наполнения».

Проект прошёл экспертизу в сентябре 2025 года. В ноябре стало известно, что выполнение работ по благоустройству городского парка имени Гагарина в Славске подорожало с 165 до 186 млн рублей. Подрядчика нашли в конце 2025 года. Контракт заключили 23 декабря с ООО «А-Строй». Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта было принято администрацией Славского округа в апреле 2026 года. Среди возможных причин для этого в уведомлении была выделена следующая: «если генеральный подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку, установленному контрактом, становиться явно невозможным, либо в ходе выполнения работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в установленный контрактом срок».

По состоянию на 14 апреля были выявлены следующие нарушения: приступив к работам в марте, подрядчик уведомил заказчика об этом только 3 апреля, не предоставил вовремя график и проект производства работ и др. Организация, осуществляющая строительный контроль, неоднократно выдавала подрядчику предписания, однако требования не были исполнены в полном объёме. Кроме того, подрядчику были направлены две претензии об уплате штрафа за неисполнение условий контракта.