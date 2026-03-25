Трех жителей области признали виновными в незаконном обороте янтаря на 4,5 млн

В Калининградской области трех местных жителей признали виновными в незаконном обороте 75,5 кг янтаря на сумму 4,5 млн рублей и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли деятельность по незаконному хранению самовольно добытого янтаря на территории Калининградской области с целью дальнейшей его реализации и извлечения дохода. Для этого они организовали места незаконного хранения в жилых и нежилых помещениях в Калининграде, Янтарном и Гурьевском районе.

При этом 27 августа 2024 года в Янтарном, в ходе задержания одного из фигурантов сотрудниками УФСБ России по Калининградской области, мужчина, управляя автомобилем и желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти, осуществил движение задним ходом в направлении трех сотрудников и нанес одному из них удар.

«Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Калининградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении трех жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение самовольно добытого янтаря, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Преступления выявлены и задокументированы УФСБ России по Калининградской области», — добавили в пресс-службе.

Приговором Светлогорского городского суда подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбытием в исправительной колонии общего режима и штрафы от 500 до 800 тыс. рублей. Изъятый янтарь обращен в доход государства.