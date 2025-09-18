Метеорологическая осень после летних выходных: прогноз погоды в Калининграде

Метеорологическая осень после летних выходных: прогноз погоды в Калининграде
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининградской области в четверг и пятницу кардинального изменения погоды можно не ожидать — на южной периферии циклонической депрессии, расположившейся над Атлантикой и Скандинавией, сохранится умеренная/умеренно-теплая погода с периодическими локальными дождями и усилением ветра. Летние температуры ожидаются на выходных, следом за которыми последует метеорологическая осень. Об этом сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В четверг днем температуры составят +16...+19°C. Утром ожидается переменная облачность, а днем и вечером — облачная/облачная с прояснениями погода, временами возможны локальные кратковременные дожди. Ветер юго-западный. В Калининграде и области он будет слабым/умеренным (3-8 м/с), а на побережье — умеренным/сильным (4-10 м/с).

В пятницу ночью в Калининграде и области +12...+14°C (на побережье +14...+16°C), облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Днем в регионе до +17...+20°C. Облачно с прояснениями, временами ожидаются дожди/ливни. Ветер ночью и утром юго-западный, днем и вечером — западный. В Калининграде и области ночью, утром и вечером ветер слабый/умеренный (3-7 м/с), а днем — умеренный/сильный (4-10 м/с).

Предварительно, в дневные часы субботы и воскресенья воздух сможет прогреться до +24...+26°C (в воскресенье местами возможно и до +27°C, на побережье до +23...+25°C). Ночи будут летними (около +14...+17°C). Ожидается преобладание переменной облачности и умеренного/свежего юго-западного ветра. Осадки маловероятны, однако из-за атмосферной неустойчивости локальные ливни и грозы исключать не стоит.

«Далее перспективы у нас вовсе не летние — быстро из июльского тепла мы перенесемся в осенний холод. <...> И если на понедельник данные моделей еще разнятся от сильного тепла до прохлады, то уже, начиная со вторника, ожидаем установление осеннего режима — днем едва ли выше +14....+16°C. В первой половине недели вряд ли обойдется без периодических дождей, а вот далее в случае установления ядра антициклона над Прибалтикой погода может смениться на сухую, солнечную и спокойную, только уже по-настоящему осеннюю с дневными температурами около +15°C и холодными ночами (ниже +5....+7°C), включая вероятность первых заморозков», — добавляют синоптики.

