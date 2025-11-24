Возможны первые обильные снегопады: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В первой половине недели очаг северных воздушных масс над Европой продолжит удерживать холод на территории региона. В дневные часы не стоит ожидать существенного повышения температуры выше 0°C (за исключением побережья). Возможны первые обильные снегопады. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Среднесуточная температура будет отрицательной, что наиболее близко к климатической норме разгара зимы в регионе! И если в понедельник и вторник будет холодно и относительно сухо (с небольшим снегом по области), то к среде — пристальное внимание: ожидается выход южного („Генуэзского“) циклона со Средиземноморья, траектория которого пролегает через наш регион. Он может принести обильные осадки, фаза и интенсивность которых меняется в зависимости от его траектории (мокрый снег/снег/дождь/ледяной/замерзающий дождь)», — говорится в сообщении.

В понедельник днём 0...-2°C, облачно с прояснениями, в течение суток местами не исключён небольшой снег. Вечером похолодает до −2...-4°C. Ветер южный/юго-восточный, ночью и утром — слабый (1-4 м/с), днём и вечером — умеренный (3-7 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области −1...-4°C (у побережья −2...+1°C), облачно с прояснениями и без существенных осадков. Днём 0...+2°C, облачно с прояснениями, вечером возможны осадки в виде снега/мокрого снега преимущественно в восточной части региона. Ветер переменный с юго-восточного ночью и утром на восточный/северо-восточный днём и вечером, слабый/умеренный (2-7 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области 0...-3°C (у побережья 0...+3°C), облачно и вероятны осадки в виде снега/мокрого снега (в особенности в центральной и восточной частях региона). Днём и вечером −1...+3°C, пасмурно и с утра до вечера высока вероятность осадков в виде снега/мокрого снега (местами сильных), не исключена смена осадков на дождь/переохлаждённый дождь, а также формирование снежного покрова, гололедицы, ухудшение видимости. Ветер северный/северо-восточный, в Калининграде и области — умеренный/свежий (3-9 м/с), на побережье — умеренный/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с.

Во второй половине недели «процессы приземного выхолаживания вряд ли оставят нам шансы увидеть существенное повышение температуры: в ночные часы она всё ещё будет преимущественно отрицательной (0...-4°C), днём — околонулевой (0...+2°C), не стоит исключать усиление градиентного ветра и смешанные осадки при прохождении атмосферных фронтов в конце недели». В общем, сохранится обстановка межсезонья, близкая к зиме, добавили в паблике.