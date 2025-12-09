Погода в Калининградской области 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается довольно тёплая для декабря погода при плотной облачности и небольшом кратковременном дожде. Максимальная температура воздуха днём +9°С, а ночью столбик термометра местами опустится до +6°С. Ветер синоптики обещают западный, слабый, около 4 м/с (ночью он изменит направление на южное и стихнет до 2 м/с). Атмосферное давление чуть ниже нормы — 757 мм рт. ст. Относительная влажность 95%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует такую же дневную температуру в Калининграде (+9°С). Тем временем, на востоке региона, по его данным, прогреет до +10°С, а на побережье будет +8°С.

Самую низкую ночную температуру обещают на востоке области, там до +4°С. В центральной части региона будет +5°С, а на побережье до +6°С. Днём по всей области за исключением приморских городов прольются небольшие дожди, а ночью осадки усилятся до умеренных и затронут весь регион.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в областном центре ожидается пасмурная погода, а в первой половине дня дождливая погода. Утром температура воздуха достигнет отметки +8,4°С, днём потеплеет до +8,9°С, а вечером температура снизится до +7,6°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает 9 декабря облачную погоду и дождь. Днём юго-западный и западный ветер (6-11 м/с). Температура воздуха днём +5...+10 градусов Цельсия. Видимость 3-7 км. Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», вторник будет теплее понедельника.

«Регион будет находиться в южной умеренной воздушной массе под влиянием циклона, проходящего по северу Балтики. Дожди пройдут ночью и утром, днем — тепло, ветрено и без существенных осадков», — предупреждают метеоэксперты.

Днем ожидается +7...+10°C, облачно с прояснениями, утром местами пройдут слабые/умеренные дожди, во второй половине дня (после полудня) — без существенных осадков. Вечером (после ~15-16ч) по области местами вновь возможны небольшие дожди или морось. Ветер юго-западного и западного направления, в Калининграде и области — умеренный/свежий (4-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с, на побережье — умеренный/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться с 757 до 758 мм ртутного столба.