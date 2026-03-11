В онкоцентре провели сложную операцию пациентке с раком молочной железы

Специалисты Онкологического центра Калининградской области провели сложную реконструктивную операцию при крайне агрессивной форме рака молочной железы у 49-летней пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Ситуация осложнялась тем, что стандартные гормональная и химиотерапия были неэффективны. Так, на первом этапе женщина прошла курсы химиотерапии, однако опухоль продолжила прогрессировать. Взвесив все «за» и «против», на онкологическом консилиуме специалисты приняли решение о проведении радикального хирургического вмешательства.

Во время операции женщине полностью удалили молочную железу вместе с пораженными тканями, частью жирового слоя и грудной мышцы, а также лимфатические узлы. Из-за значительного объема удаленных тканей в ходе операции образовался большой раневой дефект с риском оголения ребер, закрыть который стандартными методами было невозможно. Для этого врачи провели пациентке пластическую реконструкцию дефекта.

Операцию проводили онкологи отделения опухолей молочной железы и онкогинекологии: Роман Буянкин и ассистировавший ему заведующий отделением Олег Петренко. «Чтобы закрыть раневую поверхность, мы использовали выделенный из широчайшей мышцы спины кожно-мышечный лоскут, — рассказал Буянкин. — После аккуратного выделения лоскута с питающей его сосудистой ножкой он был перемещен, а точнее развернут, на переднюю грудную стенку для закрытия дефекта. Благодаря сохранению кровоснабжения ткань продолжила полноценно функционировать на новом месте».

Операция продолжалась около 2,5 часов и потребовала высокой хирургической точности. Подобные вмешательства выполняются нечасто и применяются в случаях, когда опухоль прорастает окружающие ткани и требуется большой объём удаления. Как отметил Буянкин, такой кожно-мышечный лоскут нередко называют «лоскутом спасения». Он позволяет закрывать обширные дефекты после онкологических операций и сохранять возможность дальнейшей реконструкции. Так, в перспективе пациентке может быть выполнена реконструкция самой молочной железы.

Удаленный в ходе вмешательства материал был направлен на гистологическое исследование. После получения его результатов врачи рассмотрят дальнейшую тактику лечения, в том числе возможность проведения лучевой терапии. Сейчас пациентка восстанавливается после операции.