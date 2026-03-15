В Роскачестве рассказали о риске увольнения за токсичное поведение

Российское трудовое законодательство не предусматривает такого основания для увольнения, как «токсичность» сотрудника, однако работодатель может расторгнуть договор, если подобное поведение приводит к дисциплинарным нарушениям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Трудовой кодекс РФ содержит закрытый перечень причин, по которым работодатель может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе. Понятия „токсичное поведение“ в этом перечне нет», — отметила Ганькина.

При этом, как пояснила специалист, на практике токсичность обычно выражается в конкретных действиях, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения. Речь может идти об оскорблениях коллег, игнорировании распоряжений руководства, нарушении правил внутреннего распорядка или создании конфликтных ситуаций в коллективе.

Эксперт подчеркнула, что в таких случаях важна фиксация нарушений — служебные записки, акты, жалобы сотрудников и другие внутренние документы. После этого работодатель может применить дисциплинарное взыскание, а при повторении нарушений появляется основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

По словам Ганькиной, дополнительным инструментом регулирования поведения сотрудников может быть корпоративный кодекс этики. Многие компании закрепляют в локальных документах правила деловой коммуникации и стандарты взаимодействия между сотрудниками.

Эксперт также отметила, что токсичное поведение одного человека может негативно влиять на работу всей команды. «Когда в коллективе присутствует постоянный источник конфликтов и негатива, сотрудники начинают избегать взаимодействия, снижается доверие внутри команды, а сильные специалисты нередко принимают решение уйти», — сказала она.

