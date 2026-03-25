ФАС: за рекламу в Telegram не будут наказывать до 2027 года

Федеральная антимонопольная служба установила переходный период для рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 г. В течение этого времени меры ответственности за распространение рекламы на этих ресурсах применяться не будут. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу.

«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — говорится в заявлении ФАС.

Ведомство уточнило, что контроль за соблюдением закона при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram* и Facebook**, а также на VPN-сервисах), будет продолжен с применением соответствующих мер.

Ранее Роскомнадзор заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram, чтобы добиться от мессенджера «исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». По словам представителя РКН, мессенджер не устранил замечания, которые касаются защиты персональных данных пользователей и «реальных мер противодействия мошенничеству и использованию площадки в преступных и террористических целях».

В начале марта стало известно, что в связи с принятием Роскомнадзором мер по ограничению доступа к платформам Instagram* и Facebook**, видеохостингу YouTube, VPN-сервисам, мессенджерам Telegram и WhatsApp*** ФАС России усматривает в размещении рекламы на этих ресурсах признаки нарушения ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

* Instagram — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

** Facebook — Социальная сеть признана в России экстремистской Тверским судом города Москвы. Запрещена и заблокирована в РФ

*** WhatsApp — Упоминаемый ресурс WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации