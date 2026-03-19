Обилие солнца и штиль: прогноз погоды в Калининграде на выходные и далее

Калининградцев ждёт «погожее окончание недели с обилием солнца». Ночи по-прежнему будут прохладными, а дни умеренно тёплыми. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Мы будем находиться в умеренной воздушной массе, поэтому погода, по своему обыкновению, в антициклоническое межсезонье будет контрастной: ночи — холодные, с заморозками и туманами, зато днём воздух будет быстро прогреваться до комфортных десятиградусных отметок, при этом прохладнее всего будет на побережье (особенно на Куршской и Балтийской косе) ввиду влияния моря — одеваться на прогулки у моря стоит теплее», — говорится в сообщении.

В субботу ночью в Калининграде и области до 0...-4℃ (местами до −5℃), малооблачно (местами дымка, туман, возможна гололедица). Утром температура будет подниматься с −1...-3℃ на восходе до +5...+8℃ к полудню, ясно, малооблачно и без осадков (туман будет быстро рассеиваться). Днём в Калининграде и области до +10...+12℃ (у побережья до +5...+8℃), малооблачно/ переменная облачность. Вечером похолодает до −1...+3℃, ясно/ малооблачно. Ветер переменных направлений (у побережья — преимущественно северный, в континентальной части области восточный/ юго-восточный), штиль/ слабый (0-6 м/с). Атмосферное давление 766-767 мм рт. ст.

В воскресенье ночью −2...+1℃, ясно/ малооблачно (местами дымка, туман). Утром температура будет подниматься с −1...+2℃ на восходе до +7...+10℃ к полудню, ясно/ малооблачно. Днём в Калининграде и области до +10...+13℃ (местами до +14℃), у побережья +4...+9℃, ясно/ малооблачно. Вечером похолодает до 0...+4℃, ясно/ малооблачно (местами дымка, туман). Ветер переменный (преимущественно южный/ юго-восточный), штиль/ слабый (0-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 768 до 764 мм рт. ст.

В начале следующей недели синоптики не ожидают существенных погодных перемен. Сухая, безветренная и солнечная погода с прохладными ночами, согласно прогнозам, сохранится.

«„Сигнал“ к погодным переменам просматривается лишь к середине/ концу следующей недели, где в модельных расчётах к западной и южной Европе может выйти циклоническая депрессия из Атлантики, а зона высокого давления сохранит господство над востоком Европы. При таком раскладе к нам могут пожаловать тропические воздушные массы с юга с заметным потеплением до +15℃ и выше, повысится вероятность осадков. Впрочем, для точных прогнозов ещё слишком далеко и всё будет определяться траекторией смещения барических систем», — добавили в паблике.