Губернатор объявил о запуске программы строительства жилья для соцработников

На заседании областной Думы 19 ноября, где рассматривались параметры бюджета Калининградской области на 2026 год, губернатор Алексей Беспрозванных заявил о расширении мер поддержки для привлечения и удержания кадров в социальной сфере региона — от увеличения финансирования программы жилищных сертификатов до запуска строительства служебного жилья для работников образования, медицины, культуры и соцобслуживания.

Глава региона напомнил, что в социальной сфере сегодня заняты более 30 тыс. человек, а потребность в кадрах составляет около 1,5 тыс. специалистов. По его словам, за год дефицит удалось снизить примерно на 700 человек благодаря введению новых мер поддержки.

В 2026 году финансирование кадровых программ в социальной сфере увеличат почти на 80% — до 900 млн руб. Самой востребованной мерой, подчеркнул губернатор, остается программа жилищных сертификатов. В этом году их номинал увеличили с 2 млн до 2,5 млн руб. «Это существенно улучшило ситуацию, и мы видим это по отзывам от наших врачей, педагогов и сотрудников социальной сферы», — добавил он.

С 2026 года право на получение жилищных сертификатов расширят. К программе, по словам губернатора, будут допущены специалисты, которые ранее не могли претендовать на такую меру поддержки: учителя труда, физкультуры, музыки, изобразительного искусства и другие педагоги, чьи должности не входили в прежний перечень.

Отдельно Беспрозванных остановился на проблеме отсутствия доступного жилья в ряде районов, прежде всего, в восточных муниципалитетах. Он отметил, что некоторые получатели сертификатов не могут ими воспользоваться из-за невозможности купить новое жилье там, где работают. «В ряде восточных муниципалитетов просто нет нового жилья, которое они могли бы купить», — пояснил губернатор.

В связи с этим в 2026 году будет запущена новая программа строительства жилья для врачей, учителей, работников культуры и соцобеспечения. Жилье планируется предоставлять безвозмездно в пользование на срок не менее пяти лет с последующей возможностью оформления в собственность, если специалист продолжит трудиться в своей организации. «Я считаю, что это существенно улучшит условия наших сотрудников в социальной сфере», — сказал Беспрозванных.

Как уточнили в правительстве региона, программа в первую очередь будет реализована в восточных муниципалитетах, где проблема отсутствия подходящего жилья стоит наиболее остро. Подробные параметры программы обещают представить в ближайшее время.

