В Калининградской области стартовал конкурсный отбор инициативных проектов жителей

Правительство Калининградской области объявило о старте конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. С 19 мая по 16 июня каждый житель региона может подать заявку на реализацию важного для него проекта через платформу обратной связи портала «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В течение месяца на платформе обратной связи портала «Госуслуги» (ПОС «Госуслуги») будут приниматься предложения от жителей области, направленные на решение местных вопросов. Участвовать в отборе могут все граждане старше 16 лет. Инициативы могут касаться широкого круга вопросов: благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, установки либо ремонта детских и спортивных площадок, создания или ремонта зон отдыха и иных социальных объектов, а также других направлений, волнующих жителей конкретного муниципалитета.

«Как показали предыдущие два года, для людей инициативное бюджетирование — это реальная возможность выдвинуть идею и получить поддержку на реализацию своего проекта в части благоустройства или создания социального объекта. А для нас — это способ приблизить бюджетные решения к конкретным нуждам жителей муниципалитетов. Поэтому нам важно расширить практику использования этого механизма распределения бюджетных средств», — отметил министр финансов области Виктор Поремский.

Для выдвижения проекта необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Следует перейти на портал платформы обратной связи портала «Госуслуги», авторизоваться под своей учётной записью, выбрать раздел «Инициативные проекты» и заполнить форму проекта, указав описание проблемы, предлагаемое решение, место реализации, приложить макет или план предлагаемого проекта, а также его примерный бюджет.

Заявитель может подать только одну заявку в муниципалитете, где имеет постоянную регистрацию. Кроме того, важно сформировать инициативную группу из единомышленников по проекту. Для сбора поддержки заявителю необходимо направить соответствующую ссылку из личного кабинета соседям или знакомым.

После завершения приёма заявок и проведения процедуры модерации сотрудниками администраций муниципалитетов состоится двухэтапное народное голосование: сначала среди жителей соответствующего муниципалитета, затем — среди всех жителей Калининградской области.

Итоги конкурсного отбора подведут в августе-сентябре 2026 года. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов и соответствующие критериям конкурса, получат финансовую поддержку из областного бюджета на их реализацию.