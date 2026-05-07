Последствия визита циклона: погода в Калининградской области 7 мая

В четверг, 7 мая, в Калининградской области сохранится довольно прохладная и пасмурная погода, так как регион продолжает испытывать на себе последствия визита циклона. Как и в среду, температура по области вряд ли поднимется выше 11-13°С, при этом осадков в виде дождя будет меньше.

По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде ожидается облачная с небольшими дождями погода, до +13°С (ночью температура может опуститься до +6°С) и близкое к норме давление — 759 мм ртутного столба. Ветер преимущественно слабый северный (около 4 м/с), к ночи он не сменит направления, но стихнет до 3 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также обещает 7 мая облачную с прояснениями погоду. Местами вероятен небольшой дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +9...+14°C. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м. На побережье температура не превысит 10°C, зато в восточной части будет примерно на три градуса теплее.

По прогнозу «Нового Калининграда», в четверг в Калининграде с утра ожидается пасмурная погода, которая останется такой и в дневное время. Утром температура воздуха достигнет отметки +7,2°С, днём потеплеет до +10,8°С, а вечером воздух остынет до +9,2°С. Влажность будет на уровне 83%.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области со ссылкой на Калининградский ЦГМС также обещают на четверг облачную с прояснениями погоду и местами небольшие дожди. Ветер днём северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+8°С, днём +9...+14°С. Видимость 4-7 км.

Паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» обещает, что утром потеплеет от +5...+7°C на восходе до +9...+12°C к полудню (у побережья и на востоке региона не выше +7...+9°C). Будет облачно/облачно с прояснениями, на востоке региона (Озерский, Черняховский, Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский районы) возможны дожди (местами сильные), на остальной части региона осадки маловероятны.

«Днем в Калининграде и области до +9...+12°C (на востоке региона местами потеплеет до +13...+14°C), у побережья +7...+10°C, облачно/облачно с прояснениями, без существенных осадков (местами возможны небольшие кратковременные дожди). Вечером +7...+10°C, преимущественно облачно, без существенных осадков (местами возможны небольшие дожди, особенно на востоке региона). Ветер утром преимущественно северо-восточный, днем и вечером переменный на северный/северо-западный, в Калининграде и области — слабый/умеренный (2-8 м/с), у побережья ночью в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 756 до 761 мм ртутного столба», — добавляют метеоэксперты.