Договор на строительство терминала в Пионерском заключают с тремя компаниями

Договор на завершение строительства пассажирского терминала в Пионерском планируют заключить с тремя компаниями. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В составе коллективного участника закупки: лидер ООО «Ямалжилбыт» (Новый Уренгой), ООО «Новые берега» (Санкт-Петербург) и ООО «ТСК Запад» (Калининград). Других заявок на участие в торгах не поступало. Закупку признали несостоявшейся. Контракт заключают по максимальной стоимости — 2 439 082 860 рублей.

Подрядчикам необходимо выполнить работы по разработке рабочей документации и строительству здания пассажирского терминала, ливневой канализации, радиорелейной мачты и обеспечению транспортной безопасности на объекте до 1 декабря 2027 года.

Ранее за выполнение работ «Росморпорт» предлагал 2,3 млрд рублей. Закупку признали несостоявшейся в связи с тем, что на участие в ней была подана только одна заявка. Комиссия признала её несоответствующей требованиям документации.

Строительство морского терминала началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.

Осенью 2021 года для продолжения строительства порта был выбран очередной генподрядчик. Им стало госучреждение «Морская спасательная служба. Оно получило несколько претензий за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения.

Значительную часть средств должен был освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд руб. на строительство пассажирского терминала, однако его исполнение было прекращено.

Как сообщала пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), за 2025 год международный морской терминал, строящийся в Пионерском, принял 18 рейсов грузопассажирских паромов. Общий грузооборот комплекса достиг 56 тыс. тонн. Было обработано более 2,5 тыс. единиц накатной техники. В декабре 2025 года была проведена тестовая перевалка контейнерных грузов с сухогруза «Спарта IV». Работа была организована по прямому варианту: с борта судна на транспортные средства.