Ассоциации компаний розничной торговли: в России подешевели школьные наборы

Минимальная стоимость необходимого набора школьных товаров в крупных торговых сетях в 2025 году снизилась в среднем на 18% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит аналитический центр Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По данным ассоциации, базовая стоимость комплекта школьных товаров в сетевой рознице в августе 2025 года составила 5228 рублей для мальчика и 4768 рублей для девочки. В эту сумму входят: набор школьных канцтоваров, школьная форма (рубашка, брюки, носки, ботинки для мальчиков; блузка, сарафан, колготки, туфли для девочек), а также кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки и школьный рюкзак. По сравнению с августом 2024 года средняя минимальная стоимость школьных товаров снизилась на 16% и 20% соответственно — год назад набор для мальчика стоил 6254 рубля, для девочки — 6006 рублей. Стоимость необходимого комплекта школьных товаров в торговых сетях оказалась в три раза ниже, чем в среднем по стране: платформа «Чек Индекс» оценила средние расходы россиян на покупку аналогичного набора товаров в 16218 рублей.

Сильнее всего на снижение стоимости базового школьного набора в сетевой рознице повлияла одежда: минимальная цена брюк из хлопка для мальчиков за год снизилась на 38%, до 850 рублей, хлопковой рубашки для мальчика — на 45%, до 624 рублей, блузки из хлопка для девочки — на 67% до 574 рублей, юбки — на 63%, до 623 рублей.

Цены на школьную обувь в сетевой рознице снизились до трёхлетнего минимума: стоимость пары ботинок для мальчиков в 2025 году сократилась на 23% до 723 рублей, туфель для девочек — на 12% до 624 рублей, а кроссовки подешевели на 14% до 516 рублей за пару. В одной из торговых сетей — членов АКОРТ минимальная цена на детские ботинки и туфли из искусственной кожи снизилась за год на 25%, до 299 рублей за пару. В среднем минимальные цены на детскую школьную обувь в сетевой рознице оказались в три раза ниже, чем в других каналах продаж даже в сравнении с предыдущими годами. Так, по данным Росстата за 2022 год, пара школьной обуви три года назад стоила в среднем 1968 рублей, а в торговых сетях АКОРТ в августе 2025 года — 678 рублей.

Стоимость основного набора школьных канцтоваров, включающего тетрадь, школьный дневник, альбом для рисования, авторучку, карандаш, набор фломастеров, комплект цветных карандашей, пенал и линейку, в крупных торговых сетях снизилась за последние 12 месяцев на 4%, до 398 рублей — годом ранее аналогичный набор стоил 415 рублей. Канцелярский набор подешевел благодаря снижению минимальных цен на школьные тетради (-28% за год) в среднем до 7,5 рублей за штуку, а также на авторучки (-19,5%) и пеналы (-19%).

По данным «Авито», в Калининградской области полный комплект из новой школьной одежды, обуви и канцелярии для мальчика стоит 14 тыс. рублей. При покупке «с рук» тот же самый набор обходится в 8,7 тыс. Для девочки аналогичный комплект в среднем стоит 14,2 тыс. рублей в новом виде и 8,4 тыс. в ресейле.