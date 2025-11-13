«Чуть-чуть потерпеть»: Дятлова не стала обещать доптранспорт вместо трамвая № 5

Глава администрации Елена Дятлова признала проблему перегруженности общественного транспорта после закрытия на ремонт трамвайных путей на Фестивальной аллее и попросила жителей этого района потерпеть до восстановления привычного движения трамвая № 5. Для решения проблемы с перегруженностью автобусов и невозможностью попасть в район Аллеи Смелых без пересадок, которую ранее высказывали калининградцы, горвласти намерены завершить работы в максимально короткие сроки. Обо всём этом Елена Дятлова сообщила в ходе рабочего выезда в четверг, 13 ноября.

«Мы о проблеме знаем. Действительно, сегодня мощности 18-го маршрута не хватает для вывоза всех жителей данного микрорайона. Частный перевозчик действительно не может поставить дополнительные мощности. Посмотрим, что еще можно сделать, — отметила Елена Дятлова. — Я сразу приношу извинения, что не все сегодня могут добраться без пересадки, как это было ранее, когда функционировал трамвай. Чуть-чуть потерпеть, мы постараемся в максимально короткие сроки завершить строительные работы и, собственно, восстановить обратно привычное движение общественного транспорта».

Также глава администрации пояснила, что перекладка путей позволит трамваю передвигаться быстрее, со скоростью, заявленной заводом-изготовителем. «Мы с вами прекрасно понимаем, что если приходит в негодность уже рельсо-шпальная решетка, которая является основанием для трамвайных путей, то только после полной замены с обустройством корыта [трамвай] пойдет быстрее», — добавила Дятлова.

Напомним, ранее глава администрации сообщила, что мэрия посмотрит, «что можно отладить», пока «пятерка» ходит по другому маршруту.

Схема движения трамвая № 5 изменилась с 22 сентября. Пока он не будет заезжать на Советский проспект и Фестивальную аллею как минимум до 31 декабря.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».