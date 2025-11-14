Калининградская область стала лидером в РФ по снижению потребления алкоголя

Потребление алкоголя в Калининградской области сократилось наиболее значительно среди российских регионов в 2025 году. Об этом говорится в исследовании «Ведомостей», подготовленном на основе на данных Минздрава.

За январь—октябрь 2025 года регион показал снижение на 22% по сравнению с 2024 годом. В числе регионов с наиболее заметным спадом также Белгородская (-20%), Смоленская (-18%), Иркутская (-18%) области и Еврейская АО (-18%).

По словам доцента кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Максима Черниговского, помимо повышения акцизов на динамику повлияло и ужесточение региональных ограничений на продажу спиртного. В Калининградской области алкоголь можно купить с 11:00 до 21:00, тогда как в большинстве регионов период продаж превышает 12 часов.

Лидером по абсолютной величине потребляемого спиртного стал Ненецкий АО. В январе — октябре 2025 года там пили 20 литров чистого алкоголя на человека в годовом исчислении. В Калининградской области этот показатель составляет 7,74 литра.

«Минздрав планирует довести годовое потребление до 7,8 л на человека к 2030 году, что приведет к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан. В октябре 2025 года показатель уже был на этом уровне, но среднее за год потребление составит около 8,1 л, что будет несильно отличаться от уровня 2024-го», — отмечают «Ведомости».

Ранее депутаты Заксобрания Калининградской области одобрили проект о запрете розничной продажи алкогольной продукции с 21:00 до 11:00 при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах. С предложением выступил исполняющий обязанности министра регионального надзора Денис Белозеров на заседании 21 октября. По словам спикера, изменения в законе «О розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области» спровоцированы многочисленными жалобами и правонарушениями. Рост возбуждённых административных дел за потребление алкоголя в общественных местах, по статистическим данным регионального УМВД, увеличился почти до двух тысяч.