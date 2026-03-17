В Калининградской области продлили программу «Плавание для всех»

В Калининградской области продлили программу «Плавание для всех»
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Спорт

Действие региональной межведомственной программы «Плавание для всех» продлили в Калининградской области до 2030 года. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Алексей Беспрозванных 13 марта.

Исполнитель программы — министерство спорта Калининградской области, координатор — региональная федерация плавания. Программа имеет три подпрограммы: «Всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку», «Создание инфраструктуры для обучения и занятий плаванием», «Популяризация плавания как средства сохранения и укрепления здоровья».

Ожидаемые результаты реализации программы:

  1. к 2030 году численность жителей Калининградской области, систематически занимающихся плаванием, составит 25,1 тыс. человек, в том числе 200 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

  2. к 2030 году 20,55 тыс. детей пройдут обучение плаванию, в том числе 600 детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов;

  3. к 2030 году эффективность использования плавательных бассейнов составит 92 %;

  4. ежегодно на территории Калининградской области проводится не менее 10 физкультурных и спортивных мероприятий по плаванию для различных возрастных и социальных групп населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, к 2030 году в области должно быть построено или реконструировано не менее двух плавательных бассейнов.

Согласно характеристикам программы, в обучении плаванию задействовано 68 образовательных организаций, 27 из которых имеют бассейны. Остальные используют бассейны сторонних организаций.

Учебный предмет «Физическая культура» включает раздел «Плавание». В 2024 году численность тренеров-преподавателей по плаванию в общеобразовательных организациях составляла шесть человек.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства, в 2024 году в рамках программы «Плавание для всех» в Калининградской области прошли обучение 186 детей. Такое же количество обучающихся было запланировано на 2025 год. В 2024 году Калининградская область вошла в число 14 пилотных регионов России, где была опробована указанная программа.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter