В Калининградской области продлили программу «Плавание для всех»

Действие региональной межведомственной программы «Плавание для всех» продлили в Калининградской области до 2030 года. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Алексей Беспрозванных 13 марта.

Исполнитель программы — министерство спорта Калининградской области, координатор — региональная федерация плавания. Программа имеет три подпрограммы: «Всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку», «Создание инфраструктуры для обучения и занятий плаванием», «Популяризация плавания как средства сохранения и укрепления здоровья».

Ожидаемые результаты реализации программы:

к 2030 году численность жителей Калининградской области, систематически занимающихся плаванием, составит 25,1 тыс. человек, в том числе 200 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; к 2030 году 20,55 тыс. детей пройдут обучение плаванию, в том числе 600 детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов; к 2030 году эффективность использования плавательных бассейнов составит 92 %; ежегодно на территории Калининградской области проводится не менее 10 физкультурных и спортивных мероприятий по плаванию для различных возрастных и социальных групп населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, к 2030 году в области должно быть построено или реконструировано не менее двух плавательных бассейнов.

Согласно характеристикам программы, в обучении плаванию задействовано 68 образовательных организаций, 27 из которых имеют бассейны. Остальные используют бассейны сторонних организаций.

Учебный предмет «Физическая культура» включает раздел «Плавание». В 2024 году численность тренеров-преподавателей по плаванию в общеобразовательных организациях составляла шесть человек.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального правительства, в 2024 году в рамках программы «Плавание для всех» в Калининградской области прошли обучение 186 детей. Такое же количество обучающихся было запланировано на 2025 год. В 2024 году Калининградская область вошла в число 14 пилотных регионов России, где была опробована указанная программа.

