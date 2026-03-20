Калининградская область вошла в топ направлений на майские праздники

Калининградская область вошла в число востребованных направлений на майские праздники. Регион собрал 18% бронирований. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта Российского союза туриндустрии (РСТ) и коммерческого директора национального туроператора «Алеан» Оксану Булах.

«В сегменте экскурсионных туров (проживание и экскурсионные программы) самые востребованные дестинации — это Северный Кавказ с долей в 20% от всех бронирований экскурсионных туров по России, Калининградская область (18% бронирований), Горный Алтай (14%), Санкт-Петербург (8%), Казань (7%)», — сказала Булах.

Стоимость экскурсионного тура в Калининградскую область на двоих на три дня начинается от 27,3 тыс. рублей. По словам эксперта, в регионе путешественники выбирают классические программы, включающие экскурсии по Калининграду, Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и национальному парку «Куршская коса».

При этом спрос на майские праздники в 2026 году отстает от прошлогодних показателей, что обусловлено количеством праздничных дней в этом году. «В связи с сокращением глубины бронирования спрос может активизироваться позднее, в апреле», — заключила Булах.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач рассказала ТАСС, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация привела к замедлению темпов бронирования отдыха на лето среди российских туристов, одномоментного всплеска внутреннего туризма пока не зафиксировано, наметилась тенденция на перераспределение спроса по ряду направлений, а средний чек туров по России возрос на 6,5% до 75 тыс. рублей.

Она отметила, что в период межсезонья по уровню загрузки в России лидируют Санкт-Петербург, Кавминводы, Калининградская область, Подмосковье, Крым и горнолыжные территории. При этом она уточнила, что в перспективе на предстоящее лето часть туристов предпочтут вернуться к традиционному массовому отдыху на Черном море. «Важно честно сказать: некоторые „модные“ направления прошлых лет, например Дагестан и Калининград в организованном летнем сегменте, сейчас, наоборот, проходят фазу коррекции, потому что часть туристов возвращается к массовому Черному морю» , - резюмировала Лобач.


