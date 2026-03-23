Трусенева: установки не пускать детей в 10-й класс нет

В калининградских школах перед учителями не ставят задачу отговорить учеников от перехода в 10-й класс. При этом подобные жалобы на педагогов от родителей действительно поступают. Об этом в понедельник, 23 марта, на пресс-конференции в ТАСС рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

«Такие обращения есть, и они поступают в том числе и в министерство образования. Особенно в летний период, после сдачи основных государственных экзаменов нашими девятиклассниками. Никакой установки нет, мы принимаем всех ребят», — сообщила министр.

При этом Светлана Трусенева отметила, что ученики и их родители должны быть морально готовы к 10-му и 11-му классам.

«Тут очень важно и родителям, и ребятам понимать, что у нас на старших ступенях обучения изучаются предметы на углублённом уровне. К этому надо быть готовым морально, физически и понимать уже, что тебе будет интересно. Поступая в десятый класс, проходя программу старшей школы, необходимо будет сдавать единый государственный экзамен как минимум по двум обязательным предметам: русскому языку и математике, чтобы получить аттестат за курс средней школы. Всех ребят независимо от их результатов, если они удовлетворительные за курс основной школы, мы обязаны взять в десятый класс. Просто надо обращать внимание на профиль школы. И сейчас как раз самое время родителям посмотреть, какие предметы нужны для поступления на тот или иной профиль, чтобы более осознанно это делать», — добавила Трусенева..

Далее министр заверила, что в регионе «растет интерес к учреждениям среднего профессионального образования».

«У нас сейчас уже больше 60% ребят после девятого класса выбирают для себя обучение на уровне среднего профессионального образования», — заключила она.