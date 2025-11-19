«К берегам Антарктиды»: Музей Мирового океана открывает новую выставку (фото)

Музей Мирового океана 27 ноября открывает в Главном корпусе выставочный проект «К берегам Антарктиды» (12+). На выставке будут представлены как собранные архивные материалы, так и предметы из фондов музея — фотографии, дневники, дипломы, радиограммы, предметы полярной одежды и личные вещи участников экспедиции. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Музей отмечает, что 30 ноября исполняется 70 лет с момента выхода дизель-электрохода «Обь» из Калининградского морского порта к берегам Антарктиды, что «прославило на весь мир не только СССР, но и сам Калининград»: «Заголовки газет пестрили новостью об отважных советских ученых-мореплавателях, отправившихся покорять и изучать совершенно неизведанный на тот момент белый материк. В адрес экспедиции поступали письма с поздравлениями, пожеланиями удачи в исследованиях и просьбой регулярно телеграфировать о жизни и работе». Начальником антарктической экспедиции назначила директора Института океанологии им. П.П. Ширшова, профессора Владимира Корта. Он занимал ту же должность в трех рейсах на НИС «Витязь». В состав экипажа вошли и другие «витязяне», в числе которых был Александр Живаго, посвятивший свою жизнь изучению Южного и Тихого океанов, а также Алексей Богоявленский, Ивар Мурдмаа и Федор Пастернак.

Фото: пресс-служба музея

Сейчас Антарктида уже не является белым пятном на карте, а школьные учебники по географии и биологии дают достаточно знаний о холодных землях и их обитателях. «Но благодаря кому стали известны многие факты? Именно на „Оби“ советские ученые отправились к ледяным островам, часть которых на то время и вовсе не были нанесены на карты. Именно эта экспедиция построила первую советскую антарктическую станцию „Мирный“, названную в честь одноименного парусного шлюпа, который совместно со шлюпом „Восток“ был участником Первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов, подтвердившей существование шестого материка. Гидрологи, метеорологи, географы, биологи, химики, морские геологи — всех интересовали происхождение и особенности белого континента», — следует из анонса.

В ходе исследования морского дна и береговой части Антарктиды был обнаружен каменный уголь, являющийся продуктом разложения растений, затопленных в древних торфяных болотах, указывает пресс-служба. Это стало для ученых доказательством существования гигантских папоротниковых лесов и других пород деревьев, давно исчезнувших с лица земли. Кроме того, советские исследователи познакомились с уникальной фауной материка — от китов до морских тараканов.

Выставка будет работать до 31 марта 2026 года.

