«К берегам Антарктиды»: Музей Мирового океана открывает новую выставку (фото)

Все новости по теме: Культура

Музей Мирового океана 27 ноября открывает в Главном корпусе выставочный проект «К берегам Антарктиды» (12+). На выставке будут представлены как собранные архивные материалы, так и предметы из фондов музея — фотографии, дневники, дипломы, радиограммы, предметы полярной одежды и личные вещи участников экспедиции. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Музей отмечает, что 30 ноября исполняется 70 лет с момента выхода дизель-электрохода «Обь» из Калининградского морского порта к берегам Антарктиды, что «прославило на весь мир не только СССР, но и сам Калининград»: «Заголовки газет пестрили новостью об отважных советских ученых-мореплавателях, отправившихся покорять и изучать совершенно неизведанный на тот момент белый материк. В адрес экспедиции поступали письма с поздравлениями, пожеланиями удачи в исследованиях и просьбой регулярно телеграфировать о жизни и работе». Начальником антарктической экспедиции назначила директора Института океанологии им. П.П. Ширшова, профессора Владимира Корта. Он занимал ту же должность в трех рейсах на НИС «Витязь». В состав экипажа вошли и другие «витязяне», в числе которых был Александр Живаго, посвятивший свою жизнь изучению Южного и Тихого океанов, а также Алексей Богоявленский, Ивар Мурдмаа и Федор Пастернак.

Фото: пресс-служба музея

Сейчас Антарктида уже не является белым пятном на карте, а школьные учебники по географии и биологии дают достаточно знаний о холодных землях и их обитателях. «Но благодаря кому стали известны многие факты? Именно на „Оби“ советские ученые отправились к ледяным островам, часть которых на то время и вовсе не были нанесены на карты. Именно эта экспедиция построила первую советскую антарктическую станцию „Мирный“, названную в честь одноименного парусного шлюпа, который совместно со шлюпом „Восток“ был участником Первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 годов, подтвердившей существование шестого материка. Гидрологи, метеорологи, географы, биологи, химики, морские геологи — всех интересовали происхождение и особенности белого континента», — следует из анонса.

В ходе исследования морского дна и береговой части Антарктиды был обнаружен каменный уголь, являющийся продуктом разложения растений, затопленных в древних торфяных болотах, указывает пресс-служба. Это стало для ученых доказательством существования гигантских папоротниковых лесов и других пород деревьев, давно исчезнувших с лица земли. Кроме того, советские исследователи познакомились с уникальной фауной материка — от китов до морских тараканов.

Выставка будет работать до 31 марта 2026 года.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter