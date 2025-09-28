Транспортный эксперт: без ограничений люди не откажутся от личных автомобилей

Россияне в ближайшее время столкнутся с ограничениями на использование автомобилей, которые будут связаны с переходом от автомобилеориентированного развития городов к пассажироориентированному. О том, что устаревший предыдущий подход, получивший за рубежом название «Спрогнозировать и обеспечить», рассматривал общественный транспорт «как транспорт для бедных и неудачников», рассказал калининградцам председатель Научно-технического совета Минтранса РФ в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, кандидат технических наук Вадим Донченко (встреча с ним проходила 25 сентября в арт-пространстве «Сигнал»).

«Мы часто нерационально используем те средства, которые у нас имеются. Нам нужно переходить на другой уровень понимания. Он связан с переходом от автомобилеориентированного развития к пассажироориентированному, — заявил Донченко в ходе своей лекции. — Система не должна создавать условия для движения легковых автомобилей, а ориентироваться на строительство и развитие общественного транспорта, а также на развитие других видов мобильности. Мы в России об этом практически не говорим, хотя во многих небольших европейских странах развитие активной мобильности и микромобильности рассматривается как очень важный элемент пассажироориентированного развития».

Переключение с личного на пассажирский транспорт, как уверяет транспортный эксперт, позволит «в значительной мере снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и снизить негативные последствия». При этом власти должны учитывать два важных фактора:

качество услуги, оказываемой общественным транспортом, должно быть высоким;

использование автомобилей должно столкнуться с ограничениями.

«Как бы мы подспудно не любили автомобили, но без ограничений никто с них не пересядет. Если не будет платных парковок, если не будет участков улично-дорожной сети, где нельзя припарковаться, люди всё равно будут ездить на личных автомобилях, — отметил Донченко. — Микромобильность, активная мобильность, совместная мобильность и шеринг тоже поддержат развитие устойчивых транспортных систем».