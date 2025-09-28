Транспортный эксперт: без ограничений люди не откажутся от личных автомобилей

Транспортный эксперт: без ограничений люди не откажутся от личных автомобилей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Россияне в ближайшее время столкнутся с ограничениями на использование автомобилей, которые будут связаны с переходом от автомобилеориентированного развития городов к пассажироориентированному. О том, что устаревший предыдущий подход, получивший за рубежом название «Спрогнозировать и обеспечить», рассматривал общественный транспорт «как транспорт для бедных и неудачников», рассказал калининградцам председатель Научно-технического совета Минтранса РФ в области автомобильного и городского пассажирского транспорта, кандидат технических наук Вадим Донченко (встреча с ним проходила 25 сентября в арт-пространстве «Сигнал»).

«Мы часто нерационально используем те средства, которые у нас имеются. Нам нужно переходить на другой уровень понимания. Он связан с переходом от автомобилеориентированного развития к пассажироориентированному, — заявил Донченко в ходе своей лекции. — Система не должна создавать условия для движения легковых автомобилей, а ориентироваться на строительство и развитие общественного транспорта, а также на развитие других видов мобильности. Мы в России об этом практически не говорим, хотя во многих небольших европейских странах развитие активной мобильности и микромобильности рассматривается как очень важный элемент пассажироориентированного развития».

Переключение с личного на пассажирский транспорт, как уверяет транспортный эксперт, позволит «в значительной мере снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и снизить негативные последствия». При этом власти должны учитывать два важных фактора:

  • качество услуги, оказываемой общественным транспортом, должно быть высоким;

  • использование автомобилей должно столкнуться с ограничениями.

«Как бы мы подспудно не любили автомобили, но без ограничений никто с них не пересядет. Если не будет платных парковок, если не будет участков улично-дорожной сети, где нельзя припарковаться, люди всё равно будут ездить на личных автомобилях, — отметил Донченко. — Микромобильность, активная мобильность, совместная мобильность и шеринг тоже поддержат развитие устойчивых транспортных систем».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter