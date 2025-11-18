ЕСОО направляет более 2 млрд рублей на вывоз твердых отходов на полигоны

На транспортирование твёрдых коммунальных отходов на полигоны в Барсуковке и Жаворонково в 2026 году выделяют более 2 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Планируемая масса отходов, которые будут вывезены из Калининграда и муниципалитетов региона, составляет 507 978 тонн в сумме. Наибольший объем придётся на Ленинградский район Калининграда — 103 998 тонн. Все образующиеся ТКО принимаются в качестве отходов IV класса опасности, транспортировать их будут на полигоны вблизи посёлков Жаворонково и Барсуковка. Полигон в Круглово в документации в качестве места размещения ТКО не указан.

Форма проведения семи закупок, размещенных Единой службой обращения с отходами, — электронный аукцион. Заявки на участие в каждом принимаются до 5 декабря, итоги подведут 9 декабря.

Отметим, что в июле текущего года в региональном минприроды сообщали, что в этом году планируется закрытие полигона ТБО в Круглово. В марте 2025 года в минприроды обещали, что в июле 2025 года в Калининградской области останется всего два действующих полигона ТБО: в Барсуковке (Советский округ) и в Жаворонково (Гусевский округ). Тогда же начальник отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления Ольга Кудрявцева рассказала «Новому Калининграду», что на текущий момент Круглово используется как резервный полигон и закрыться он должен, согласно территориальной схеме, вероятнее всего, в середине лета текущего года.

В сентябре представители регионального минприроды сообщили, что в Калининградской области не планируют строить заводы по утилизации мусора. Тогда же заявили, что в 2027 году в эксплуатацию планируют ввести мусоросортировочный комплекс в Корнево Багратионовского района.

Ранее экологическая организация «Зелёный фронт» обвинила эксплуатанта полигона ТБО в Жаворонково в том, что он не спешит с обустройством комплекса очистных сооружений, из-за чего очистка фильтрата, ливневых и сточных вод не производится. Экологи заявили, что у прокуратуры появились претензии к оператору полигона, касающиеся расходования бюджетных средств, а «генеральному директору АО „Утилизация мусора“ было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона». Позже оператор полигона ТБО в Жаворонково заявил, что устранил 30 недостатков из 35.

