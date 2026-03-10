«В улучшенном формате»: в Калининграде открыли ещё одну «Викторию» (фото)

В Калининграде открыли после ремонта ещё один магазин «Виктория». Речь о супермаркете на ул. 9 Апреля.

По словам сотрудников, он начал работу в пятницу, 6 марта. Магазин закрыли на ремонт в августе 2025 года. Что появится на месте «Виктории», по телефону горячей линии сети тогда пояснить не смогли: «Это может быть и „Пятёрочка“, может быть и „Виктория“ в новом улучшенном формате». В итоге решение было принято в пользу второго варианта.

В магазине, как и в других реконструированных «Викториях», ассортимент «Пятёрочки» и действует карта Х5 клуба. Есть кафе, в зале стоит тандыр. Блюда собственного производства продаются как под маркой «Приготовлено в Виктории», так и «Пятёрочка Кафе». На развес можно приобрести мясо и замороженные полуфабрикаты.

В октябре неподалёку — на ул. Фрунзе — открылась после ремонта ещё одна «Виктория». Название магазина там также сохранили.





На сайте «Виктории» в настоящее время указаны шесть магазинов сети: на Московском проспекте, Солнечном бульваре, площади Калинина, ул. Гайдара, Красной и Куйбышева.

Ранее представители X5 Group, выкупившей сеть «Виктория» в августе 2023 года, заявляли, что при реконструкции магазинов планируется сохранить образ бренда. Как пояснял директор по взаимодействию с органами власти X5 Group Василий Пушкин, специально для Калининградской области был разработан формат «Пятёрочка XL», который «максимально должен обеспечить сохранение образа „Виктории“ и того уровня качества, который был и поддерживался в торговых сетях».

На реконструкцию ранее закрывали и другие магазины сети. К примеру, в сентябре прекратил работу супермаркет на бульваре Любови Шевцовой.

В региональном министерстве экономического развития ранее отмечали, что переход магазинов «Виктория» к новому формату может быть связан с современными потребностями и экономическими соображениями, подчеркнув, что такие решения принимаются самими хозяйствующими субъектами и не находятся в зоне регулирования властей.

Калининградская торговая сеть «Виктория» была основана в начале 1990-х годов. В 2011 году её приобрела группа «Дикси», а в 2023-м — X5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка».