В Калининграде начали окашивать территории с риском палов травы

Муниципальное предприятие «Чистота» приступило к окосу территорий Калининграда с повышенной пожарной опасностью. Работы проводят на участках, где ранее фиксировались случаи пала сухой травы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

По ее словам, общая площадь территорий, подлежащих окосу, составляет около 1 300 тыс. кв. м. В настоящее время работы ведутся сразу на нескольких участках города, в том числе в районе 11-го форта на улице Емельянова, в микрорайонах Борисово, Прибрежный, Прегольский и Западный, на улицах Аллея Смелых, Интернациональная, Суворова, Сызранская, Урицкого, а также вдоль Люблинского и Балтийского шоссе, Большой Окружной и проспекта Победы у озера Белого.

В администрации отметили, что перечисленные территории — лишь часть участков, где в ближайшее время запланирован окос травы.

«Уважаемые калининградцы, не забывайте, что пал травы легко может стать лесным пожаром, добраться до населенного пункта, стать причиной отравления дымом. В огне гибнут птицы, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы», — написала Дятлова.

Жителей просят при обнаружении возгораний незамедлительно сообщать об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 59-64-00 или по номеру экстренных служб 112.

Напомним, ранее метеоэксперты сообщили, что в Калининградской области зафиксировали сотни очагов пала травы на фоне сухой погоды, по данным на 24 марта по количеству природных пожаров область на этой неделе оказалась среди наиболее неблагополучных территорий Европы.

Также начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Андрей Власов отметил, что весна традиционно является пожароопасным периодом для Калининградской области из-за малоснежных зим и быстрого высыхания травы. Пожароопасный сезон в лесах официально начался 20 марта. При этом он подчеркнул, что сжигание сухой растительности запрещено законодательством и влечет административную ответственность. По данным ведомства, наибольшее число палов травы традиционно фиксируется в Черняховском, Полесском и Правдинском районах.