Метеоэксперты: ситуация с палами травы в области ухудшается

В Калининградской области зафиксировали сотни очагов пала травы на фоне сухой погоды, ситуация может ухудшиться в ближайшие дни из-за усиления ветра. Об этом сообщили метеоэксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления Калининградской области».

По данным метеоэкспертов, в регионе уже насчитывается более сотни очагов возгорания сухой растительности. «В предстоящие двое суток ситуация усугубится из-за усиливающегося ветра», — предупреждают специалисты.

Авторы паблика отмечают, что по количеству природных пожаров область на этой неделе оказалась среди наиболее неблагополучных территорий Европы. «Наш регион — едва ли не самое „пылающее“ место в Европе на этой неделе. По количеству и плотности природных пожаров в один ряд с нашей областью могут встать лишь Краснодарский край и Донбасс. Сотни очагов пала травы», — говорится в сообщении.

Метеоэксперты призвали жителей отказаться от использования открытого огня и не поджигать прошлогоднюю траву. По их словам, распространенное мнение о пользе выжигания сухой растительности, в том числе для борьбы с клещами, не имеет научного подтверждения и наносит вред экосистеме.

В случае обнаружения возгорания жителей просят обращаться в экстренные службы по номеру 112 или в пожарную охрану по телефону 101.

Ранее начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС Андрей Власов отметил, что весна традиционно является пожароопасным периодом для Калининградской области из-за малоснежных зим и быстрого высыхания травы. Пожароопасный сезон в лесах официально начался 20 марта. При этом он подчеркнул, что сжигание сухой растительности запрещено законодательством и влечет административную ответственность. По данным ведомства, наибольшее число палов травы традиционно фиксируется в Черняховском, Полесском и Правдинском районах.

Изображения: телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области»
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

