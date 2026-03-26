Облачно и прохладно: погода в Калининградской области 26 марта

В четверг, 26 марта, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра местами опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 753 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: +3°. Продолжительность светового дня — 12 часов и 36 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +7°С — в Зеленоградске, Пионерском, Балтийске и Полесске. В ночные часы на побережье +6°С. На остальной территории региона днём +10...+11°С, ночью — +1...+2°С. На всей территории региона в ночные часы ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается облачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +5°С, днём потеплеет до +8,8°С, вечером похолодает до +3,2°С. Влажность — до 83%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днём +7...+12°С. Видимость 3-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 2 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром температура будет повышаться от +2...+4℃ на восходе до +6...+9℃ к полудню, в Калининграде, на западе региона и побережье — облачно с прояснениями/ переменная облачность, на востоке региона — облачно с прояснениями, без осадков. Днём в Калининграде и области до +9...+11℃, у побережья +5...+8℃, на побережье и в западной части региона (включая Калининград) — переменная облачность, на востоке области — облачно с прояснениями, без осадков.

Вечером похолодает от +4...+7℃ на закате до +1...+3℃ к полуночи, облачно с прояснениями и без осадков. Ветер переменный с юго-западного ночью и утром на западный/ северо-западный днём и вечером, слабый/ умеренный (2-7 м/с), вечером у западного побережья в порывах до 9-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 750 до 757 мм рт. ст.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



