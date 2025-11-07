Тепло, сухо и спокойно: прогноз погоды в Калининграде до конца недели

В конце недели синоптическая обстановка не изменится — в Калининградскую область будет поступать прогретый воздух из южных широт между антициклоном к востоку и циклоническими системами над Атлантикой. Преобладание прояснений на периферии антициклона увеличит суточный температурный ход. Ночи станут более прохладными, стоит ожидать густые туманы. Днем в спокойной и сухой обстановке потеплеет до комфортных по меркам ноября +10°C и выше. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В прогнозе на выходные «не все так гладко», отмечают синоптики. В ночные и утренние часы будет образовываться густая дымка/туман, которая днем не успеет полностью рассеяться и перейдет в плотную слоистообразную облачность. «Модели очень плохо „видят“ инверсию. Судя по всему, в пятницу и субботу днем на большей части региона будет солнечно и тепло, а к воскресенью небо может быть покрыто дымкой/облачностью и днем, станет прохладнее. Стоит быть готовым к модельным „просчетам“ и появлению „слойки“ вместо ясного неба в погодных сайтах и приложениях», — добавили синоптики.

В пятницу утром местами сохранится туман/дымка. Днем и вечером малооблачно/переменная облачность, без осадков. Днем до +11...+14°C. Ветер южный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с).

В субботу ночью в Калининграде и области +1...+4°C (на почве возможны слабые заморозки), на побережье +3...+6°C, малооблачно и без осадков, возможен туман. Утром местами может сохраниться дымка/туман и слоистообразная облачность, которая будет рассеиваться днем. Днем при прояснениях до +10...+13°C, местами в случае сохранения облачного неба +4...+7°C. Без осадков. Ветер южный/юго-восточный, слабый (2-5 м/с).

В воскресенье ночью в Калининграде и области +1...+4°C, на побережье +3...+6°C, переменная облачность, без осадков, возможен туман. Утром сохранится туман/дымка, которая будет постепенно рассеиваться днем. При прояснениях в слоистообразной облачности днем до +7....+10°C, при пасмурном небе +4...+7°C. Без осадков. Ветер переменный с юго-восточного на юго-западный, слабый (1-3 м/с).

В начале следующей недели в Калининградской области сохранится спокойная и относительно теплая погода. Дневной температурный фон немного опустится (до +6...+8°C), высоки шансы облачного неба. К середине недели (вторник-среда) моделируется приближение фронтов и циклонов, не исключены дожди.

