До −5℃ и «заряды осадков различных фаз»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни в Калининграде и области сохранится «прохладная обстановка», соответствующая календарному периоду. В ночные часы вероятны заморозки «до −5℃, возможно ниже». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В тыловой части барической ложбины над Балтикой сформируется циклон, который ухудшит погодные условия: ожидаются локальные и кратковременные заряды осадков различных фаз: и дождь, и мокрый снег, и ледяная/снежная крупа, которые могут быстро сменять друг друга. Наиболее обильными осадки ожидаются ночью и утром вторника, там же вероятно усиление ветра вплоть до значений, близких к штормовым у побережья. Понедельник и среда станут чуть более комфортными — осадков — меньше, а ветер — спокойнее. Не стоит забывать о высокой вероятности гололёдных явлений, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении.

В понедельник днём в Калининграде и области +3...+5℃, у побережья +4...+6℃, с утра до вечера — облачно с прояснениями, у побережья (Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Полесский районы) вероятны локальные кратковременные заряды дождя/крупы. В Калининграде, западной, северной и центральной части области (Гурьевский, Гвардейский, Правдинский, Черняховский, Славский, Неманский районы) заряды смешанных осадков вероятны после обеда и вечером, на востоке области — без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный (к вечеру переменный на западный/северо-западный), в Калининграде и области ночью, утром и днём — слабый/умеренный (3-8 м/с), вечером порывистый (до 10-12 м/с). На побережье ветер с утра до вечера умеренный/сильный (6-12 м/с), в порывах днем до 12-15 м/с, вечером до 14-18 м/с.

Во вторник ночью в Калининграде и области 0...+3℃, у побережья +2...+4℃, переменная облачность и вероятны локальные кратковременные заряды дождя/крупы/мокрого снега, местами сильные (наибольшая вероятность — на побережье и в северной части области). Днём +3...+6℃. Утром и в первой половине дня — переменная облачность и местами возможны кратковременные заряды дождя/крупы/мокрого снега, во второй половине дня и вечером — облачно с прояснениями и также вероятны заряды смешанных осадков (преимущественно у побережья и запада региона). Ветер ночью и утром — преимущественно западный, днём и вечером — юго-западный, в Калининграде и области — умеренный/свежий (3-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с (ночью и утром до 13-15 м/с), на побережье ветер — умеренный/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с (ночью и утром до 15-18, местами до 20 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области +1...+4℃ (местами до 0℃), у побережья +3...+6℃, облачно с прояснениями, местами не исключены смешанные осадки (особенно у побережья). Днём +3...+5℃, облачно с прояснениями, с утра до вечера вероятны заряды крупы/дождя/мокрого снега преимущественно у побережья. Ветер юго-западный/южный, в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), днём порывистый (до 10-12 м/с), на побережье ночью, утром и днём ветер умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-15 м/с (местами до 16-18 м/с), вечером ослабнет до умеренного (3-7 м/с).

Во второй половине недели рассчитывать на серьёзные погодные перемены не стоит: прохладная обстановка сохранится. Ближе к концу недели ожидается выход отрога азорского антициклона на восток Европы, осадков может стать значительно меньше, прояснений — больше, ветер стихнет, а ночи могут стать заметно прохладнее: температура будет уходить в минусовые значения (до −2...-5℃, возможно ниже). Днём воздух вряд ли прогреется выше +3...+5°С, отметили в паблике.