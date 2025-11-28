Президент ММО назвала немецкие сараи «позором» Калининградской области

Все новости по теме: Туризм
Президент ММО назвала немецкие сараи «позором» Калининградской области

Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова на заседании Совета по культуре при губернаторе, прошедшем 28 ноября, заявила о необходимости решения проблемы заброшенных немецких построек в регионе. По ее словам, региональные власти и депутаты должны принять решение о сносе таких объектов.

Сивкова подчеркнула, что виды на разрушенные хозяйственные постройки встречаются по всей области и формируют негативный образ региона. «Мне кажется, что настало время, я уже не знаю, что можно для этого сделать, но для этого существует наша Дума областная, которая может принять решение о сносах невыносимого вида немецких старых разрушенных сараев по всей области. Смотреть на это нельзя», — сказала она.

По ее словам, проблема особенно заметна на подъездах к курортным направлениям. «Когда мы едем <...> что со Светлогорска, что с Янтарного — это кошмар какой-то. Там стоят такие сараи под черепицей разбитые. Но ведь это же можно вычистить, но это же наш позор», — отметила президент музея.

Напомним, в феврале прошлого года, Сивкова сказала, что поддерживает идею больше рассказывать о современных достижениях города, а не о «жуткой кенигсберщине». Кроме того, директор музея неоднократно обращалась к муниципалитетам с просьбой убрать «жуткие заборы» вдоль туристических маршрутов, приводя в пример трассу Светлогорск-Янтарный и отмечая, что такие элементы создают крайне негативное впечатление у посетителей региона.

В августе 2025 года, она заявила, что «победа наша будет только тогда, когда мы перестанем видеть разрушенные строения. А их так много — разрушенных домов, сараев, заводов. Это просто невозможно!»

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter