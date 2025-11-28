Президент ММО назвала немецкие сараи «позором» Калининградской области

Президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова на заседании Совета по культуре при губернаторе, прошедшем 28 ноября, заявила о необходимости решения проблемы заброшенных немецких построек в регионе. По ее словам, региональные власти и депутаты должны принять решение о сносе таких объектов.

Сивкова подчеркнула, что виды на разрушенные хозяйственные постройки встречаются по всей области и формируют негативный образ региона. «Мне кажется, что настало время, я уже не знаю, что можно для этого сделать, но для этого существует наша Дума областная, которая может принять решение о сносах невыносимого вида немецких старых разрушенных сараев по всей области. Смотреть на это нельзя», — сказала она.

По ее словам, проблема особенно заметна на подъездах к курортным направлениям. «Когда мы едем <...> что со Светлогорска, что с Янтарного — это кошмар какой-то. Там стоят такие сараи под черепицей разбитые. Но ведь это же можно вычистить, но это же наш позор», — отметила президент музея.

Напомним, в феврале прошлого года, Сивкова сказала, что поддерживает идею больше рассказывать о современных достижениях города, а не о «жуткой кенигсберщине». Кроме того, директор музея неоднократно обращалась к муниципалитетам с просьбой убрать «жуткие заборы» вдоль туристических маршрутов, приводя в пример трассу Светлогорск-Янтарный и отмечая, что такие элементы создают крайне негативное впечатление у посетителей региона.

В августе 2025 года, она заявила, что «победа наша будет только тогда, когда мы перестанем видеть разрушенные строения. А их так много — разрушенных домов, сараев, заводов. Это просто невозможно!»