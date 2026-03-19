Туман и загрязнение воздуха: погода в Калининградской области 19 марта

В четверг, 19 марта, в Калининграде будет облачно и сухо, а первые осадки следует ожидать лишь ближе к ночи. По сведениям Гидрометцентра России, днем в Калининграде температура будет не выше +11°С (ночью она может опуститься до +2°С). Слабый западный ветер днем не должен развить скорость выше 2 м/с, а давление обещают чуть выше среднего — около 766 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер может смениться северо-западным, но утихнет до 1 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что к утру 19 марта на территории региона «ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе».

В течение дня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Утром будет туман. Ветер днем западный, юго-западный около 3-8 м/с. Днем на большей части региона следует ожидать от +7 до +12°С. Видимость 3-7 км, в тумане 500-1000 м, местами 200 м. Прохладнее будет лишь на побережье, где обещают не выше +8°С.

По прогнозу «Нового Калининграда», в четверг в областном центре с утра ожидается облачная погода, а ближе к ночи дождь. Утром температура воздуха достигнет отметки +0,3°С, днём потеплеет до +11,2°С, а вечером воздух остынет до +7°С. Влажность будет на уровне 90%, а давление — 772 мм ртутного столба.

В региональном управлении МЧС России по Калининградской области опубликовали экстренное предупреждение о тумане 19 марта, из-за которого видимость местами будет около 200 метров.

«Прогнозируется: существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения», — добавили в ведомстве.

Как сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром 19 марта температура будет повышаться от −1...-3°C на рассвете до +4...+7°C к полудню. «Ожидается переменная облачность, а дымка и туман будут быстро рассеиваться после восхода. Днем в Калининграде и области до +8...+11°C, у морского побережья до +4...+7°C, в первой половине дня — малооблачно и без осадков, после обеда и к вечеру небо будет затягивать облачностью, без существенных осадков. Вечером в Калининграде и области +3...+6°C, преимущественно облачно, поздним вечером ожидаются слабые/умеренные дожди (особенно у побережья, в северной и западной части региона, ближе к полуночи — и в Калининграде)», — сообщили метеоэксперты.

Ветер в четверг будет преимущественно юго-западного/западного направления, слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 770 до 763 мм рт.ст.