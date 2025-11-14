Власти выделили 23,3 млрд руб. на образование в Калининградской области

На заседании комитета по социальной политике Заксобрания 12 ноября депутаты обратились к правительству региона с вопросами о финансировании системы образования в 2026 году. Министр финансов Виктор Порембский представил параметры бюджета и ответил на вопросы депутатов о росте расходов и дефиците инфраструктуры.

По словам Порембского, программа образования остается самой финансово емкой в бюджете — на нее предусмотрено 23,3 млрд руб., из которых 20,9 млрд составляют средства области.

«В программе образования на ремонт учреждений, оснащение классов и закупку учебников предусмотрено миллиард рублей плюс 350 миллионов софинансирования из федерального бюджета», — сообщил министр.

Значительная часть расходов приходится на питание школьников. Депутаты обратили внимание, что поставщики сообщают о росте себестоимости, а действующий норматив уже не покрывает реальные затраты. Порембский ответил, что индексирование проводится опережающими темпами: «Норматив на питание, напомню, мы в текущем году увеличили дважды, и с 1 января, и с 1 сентября, в совокупности вышло на 15,5%, в следующем году предусматривается индексация в проекте бюджета на 5% с 1 сентября». Он также подчеркнул, что урезать порцию питания нельзя, так как «она связана с расчетом калорийности».

На подвоз школьников в 2026 году предлагается направить 262 млн рублей. По словам депутатов, расходы растут такими темпами, что в перспективе можно было бы «содержать все школы на востоке области, не прибегая к их реорганизации». Порембский объяснил увеличение субсидии повышением зарплат водителей: «Это было поручение губернатора. Это связано и с условиями труда, и с нехваткой водителей. С учетом повышения зарплаты, эти вакансии, становятся более привлекательными». Он добавил, что парк школьных автобусов в последние годы значительно обновили, и острой потребности в новых машинах сейчас нет.

Также депутаты затронули вопрос о кадровой нагрузке педагогов после введения ограничения на занятость в 1,4 ставки. По словам министра, при формировании бюджета учли необходимость повышения зарплат. «Показатель, который мы должны достигать в соответствии с указом президента, — 62 231 рубль. В отношении учителей планку мы взяли даже повыше», — сказал Порембский.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования в ближайшие три года составят 3,7 млрд рублей, еще 4,8 млрд добавит федеральное софинансирование. Среди ключевых объектов — завершение школы на улице Мариенко в Калининграде и возобновление строительства школы на улице Левитана.