В Калининграде предпринимательницу арестовали по делу о неуплате налогов на 1,8 млрд

В Калининградской области учредителю коммерческой организации предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Об этом сообщают в официальном канале СУ СК России по Калининградской области.

46-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего должностного положения, в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая, являясь собственником предприятия по переработке орехов и сухофруктов, осуществляла предпринимательскую деятельность и ввозила продукцию на территорию региона без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов. В последующем продукция импортировалась в Московскую область и реализовывалась на территории РФ с использованием ряда взаимозависимых и подконтрольных обвиняемой юридических лиц с единым центром управления в Санкт-Петербурге.



«Руководствуясь корыстными побуждениями, с целью увеличения прибыли от предпринимательской деятельности обвиняемая создала формальный документооборот с подконтрольными ей не менее 25-ю фирмами, организовав внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. Указанные недостоверные сведения затем были предоставлены в налоговый орган», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период со 2-го квартала 2019 года по 1-й квартал 2022-го обвиняемая уклонилась от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,8 млрд рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, обвиняемая и ещё ряд лиц, действовавшие с ней по предварительному сговору, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью, предоставили подложные документы в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области. На основании этих документов предпринимательница получила субсидии из областного бюджета на поддержку юридических лиц, осуществлявших деятельность, на общую сумму 143,2 млн рублей.

В рамках расследования на имущество и расчетные счета обвиняемой наложен арест. Фигурантка помещена в следственный изолятор на два месяца — до 12 января 2026 года. Выяснение обстоятельств продолжается.