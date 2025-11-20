Депутаты Заксобрания приняли решение повысить транспортный налог

Депутаты Законодательного собрания Калининградской области утвердили повышение транспортного налога в 2026 году. Решение приняли сразу в двух чтениях на заседании 19 ноября.

Министр финансов областного правительства Виктор Порембский сообщил, что при принятии решения власти учитывали новации в налоговом администрировании, по которым плата не может быть ниже 500 рублей в год, а также растущие затраты на содержание дорог. Кроме того, чиновник отметил, что повышение должно принести в бюджет дополнительно 211 млн руб. к 2027 году.

Транспортный налог для легковых автомобилей мощностью двигателя до 100 лошадиных сил увеличится с 3,5 до 6 рублей за силу. Годовой платеж при этом повысится до 250 рублей.

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 200 л.с. на 5 рублей за силу — годовой платеж увеличится максимально на 750 рублей для транспортных средств от 100 до 150 л.с. и на 1000 рублей для ТС от 150 до 200 л.с.

Для автомобилей с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил ставка транспортного налога повысится на 4 рубля, годовой платеж при этом вырастет максимально на 1 000 рублей.

Для легковых автомобилей мощностью двигателя свыше 250 лошадиных ставка налога увеличится на 3 рубля за лошадиную силу. Сумма годового платежа будет зависеть от мощности транспортного средства с увеличением от 750 рублей.

Как рассказал министр финансов, с 2026-го на федеральном уровне вводятся налоговые льготы, которые освободят от уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий, Героев России, участников СВО и членов их семей, а также сельхозтоваропроизводителей.

Новые ставки начнут действовать с 1 января 2026 года. Первые уведомления с учетом измененного налога калининградцы получат в 2027 году, когда будет насчитываться транспортный налог за прошлый год. Оплатить квитанцию нужно будет до 1 декабря 2027 года.

Напомним, в начале ноября в региональное Заксобрание внесли проект закона о повышении транспортного налога в Калининградской области, документ был подписан губернатором региона Алексеем Беспрозванных.