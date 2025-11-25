В Минобрнауки намерены запустить для студентов Школу будущих родителей

В 2026 году Министерство науки и высшего образования проведет для студентов российских вузов Школу будущих родителей. Она будет иметь формат курса, направленного на «популяризацию семейных ценностей среди студенческой молодежи». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы министерства.

По словам представителя ведомства, формат работы школы будет смешанный — очный и онлайн. Программа направлена на «повышение родительской компетентности». У молодежи также будут развивать необходимые навыки по уходу за ребенком, организации семейной жизни, ведению семейного бюджета. Кроме того, в рамках неформальных диалогов участники курса смогут обратиться за консультацией репродуктологов, педиатров, психологов, специалистов по медицинским аспектам репродуктивного здоровья, уточнили в Минобрнауки. На этапе апробации курса акцент будет сделан на индивидуальном подходе и форматах, продолжил представитель министерства. Специалисты школы также обеспечат комфортные условия для обсуждения тем.

Участниками курса станут в том числе и те студенты, которые уже создали семьи, добавили в министерстве. По последним данным, в российских вузах учится около 50 тыс. студенческих семей. Из них родителями стали 13 тыс. пар. Минобрнауки также разработало дополнительные меры поддержки студенческих семей. Среди них — помощь молодым мамам по переводу на бюджет, предоставление мест в общежитиях в приоритетном порядке, консультации по репродуктивному здоровью, а также психологическая, правовая и карьерная помощь, добавил представитель ведомства.

Пару не смогут побудить к рождению детей лишь материальные стимулы, считает эксперт «Народного фронта. Аналитика», доцент кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Узкая. По ее словам, важно работать с репродуктивными установками и начинать делать это гораздо раньше — на уровне семьи и школы. К студенчеству человек должен понимать, что создание полноценной семьи «гораздо важнее, чем карьера или иные устремления». При этом Узкая считает, что создание курсов для студентов — правильный шаг для подготовки к родительству. Она отметила, что зачастую молодым людям не хватает проверенной информации о вынашивании ребенка, родах и послеродовом периоде.

Меры, сочетающие образование и уход за ребенком, улучшат благополучие уже состоявшихся молодых родителей, но вряд ли существенно повлияют на студенток, не планирующих материнство, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Центра социального анализа и прогнозирования Института психолого-экономических исследований (ИНСАП ИПЭИ) РАНХиГС Алла Макаренцева. Они могут поддержать репродуктивные намерения молодых родителей — например, увеличить вероятность рождения второго или третьего ребенка, говорит она. Такой подход дает ограниченный, но положительный демографический результат, уверена Макаренцева.

