От дождей к солнцу: прогноз погоды в Калининградской области на неделю

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
Влажное начало недели сменится на территории региона сухой и солнечной погодой с прохладными ночами и тёплыми днями. Воздух, как ожидается, прогреется до +13°C. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник утром по области +3...+7°C (в Калининграде и на западе области — прохладнее, на востоке — теплее), преимущественно облачно и временами ожидаются слабые/ умеренные дожди (особенно в западной и центральной частях региона: Зеленоградском, Полесском, Гурьевском, Славском, Правдинском, Багратионовском, Гвардейском районах, включая Калининград). Днём в Калининграде и на западе региона +4...+8°C, в восточной части области до +8...+12, облачно и ожидаются слабые/ умеренные дожди (особенно на западе региона, включая Калининград). Вечером +2...+5°C, облачно с прояснениями и временами ожидаются дожди, преимущественно в западной, центральной части региона (Черняховский, Гвардейский, Славский, Правдинский, Зеленоградский, Полесский, Гурьевский районы, во второй половине вечера зона осадков сместится на восток области), на западе и в Калининграде возможна дымка, туман. Ветер в течение суток переменный (преимущественно с юго-восточного на юго-западный), слабый (1-5 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области 0...+3°C, облачно с прояснениями, возможна дымка, туман (местами сильный, с видимостью менее 200 м), гололедица. Утром +3...+7°C, переменная облачность и без осадков. Днём в Калининграде и области до +6...+10°C (у побережья до +4...+7°C), переменная облачность и без существенных осадков. Вечером похолодает до −1...+2°C (местами по области 0...-2°C), возможна дымка, туман (местами сильный), гололедица. Ветер в первой половине суток преимущественно западный/ юго-западный, во второй западный/ северо-западный, слабый (2-6 м/с).

В среду ночью по области воздух остынет до 0...-3°C, возможна дымка, туман (местами сильный), гололедица. Утром 0...+7°C, малооблачно/ переменная облачность, дымка и туман будут рассеиваться. Днём в Калининграде и области до +9...+12°C (у побережья до +4...+8°C, возможна дымка/ туман), ясно/ малооблачно и без осадков. Вечером похолодает до 0...+3°C (местами до −1°C), вновь возможна дымка, местами туман. Ветер в течение суток переменных направлений, слабый (до 4 м/с).

Во второй половине недели ожидается господство сухой, солнечной погоды с контрастными суточными температурами в антициклоне с умеренной воздушной массой: ночи будут весьма прохладными (до 0...-3°C), с заморозками и периодическими туманами, а в дневные часы под действием солнечных лучей воздух будет прогреваться до +10...+13°C, в утренние часы туман будет рассеиваться, при этом значительных усилений ветра не ожидается.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



