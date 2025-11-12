Предзимье после потепления: прогноз погоды в Калининграде до конца недели

В ближайшие дни в Калининградской области ожидается короткое потепление с последующим «погружением в предзимье». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В ближайшие сутки регион окажется в зоне тропической воздушной массы, затянутой между гребнем антициклона к востоку и циклонической ложбиной вдоль запада Европы. Четверг порадует нас прояснениями, теплом и отсутствием осадков. И все же, при выборе одежды следует учитывать порывистый градиентный ветер», — говорится в сообщении.

В четверг ночью +5...+8℃, облачно с прояснениями и без осадков. Днём в регионе до +9...+12℃, с утра до вечера — переменная облачность (преимущественно верхнего яруса) и без осадков. Ветер юго-западный, в Калининграде и области в течение суток умеренный/свежий (3-9 м/с), днём в порывах до 10-12 м/с. На побережье ветер свежий/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с.

В пятницу вновь уплотнится облачность и появятся осадки: регион будет пересекать атмосферный фронт, связанный с приближением более холодной воздушной массы из северных широт Атлантики: ночью +9...+11℃, преимущественно облачно, возможен небольшой/умеренный дождь. Днём +7...+9℃, облачно и временами также ожидаются слабые/умеренные дожди (особенно в южной и восточной частях региона). Наибольшая вероятность осадков в Калининграде — утром и в первой половине дня. Ветер ночью — юго-западный, утром и днём — западный, вечером — северо-западный. Ночью и утром в Калининграде и области ветер умеренный/свежий (4-10 м/с), на побережье свежий/сильный (8-12 м/с), в порывах до 12-15 м/с. Днём и вечером ветер ослабнет до умеренного (3-7 м/с).

На выходные погодные перемены должен принести гребень гренландского антициклона с северной арктической воздушной массой.Температурный фон значительно понизится, в ночь на воскресенье уже ожидается мороз (до −3...-5℃ в Калининграде и области, на побережье — теплее). При этом благодаря зоне высокого давления распогодится: предварительно, существенных осадков на выходные не ожидаем, не исключены лишь небольшие заряды дождя/крупы у побережья. Днём в субботу и воскресенье должны преобладать прояснения со слабым/умеренным ветром и температурой около +4...+6℃.

«Полноценное погружение в атмосферу предзимья» ожидается в начале следующей недели. «В первой половине грядущей недели модели ожидают всего +3...+5℃ днём и околонулевые значения ночью. Нахождение в тыловой части циклонической системы при таком температурном фоне означает высокую вероятность зарядов смешанных осадков (дождь/крупа/мокрый снег), что может привести к гололёдным явлениям, особенно в темное время суток. Наверняка не обойдётся без усиления ветра, однако точный прогноз на те дни будет возможен лишь к выходным», — добавили в паблике.