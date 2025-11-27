В Калининграде не могут найти подрядчика для установки въездного знака

Власти Калининграда не могут найти подрядчика для установки нового въездного знака в районе транспортной развязки на Зеленоградск. Об этом рассказал председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации Максим Федосеев на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов.

«К сожалению, двое торгов у нас не состоялись. Мы сейчас меняем условия, добавляем аванс, размещаемся в третий раз. Очень надеемся, что сможем в наше нелёгкое время всё-таки найти такого подрядчика, который захочет с нами поработать», — сказал Федосеев, отчитываясь о реализации муниципальной программы «Комфортный город».

Сооружение высотой 25,2 метра должно состоять из трёх высоких стел, совместно образующих форму якоря, и одиннадцати малых стел с буквами, имеющих форму куба. Стелы должны иметь металлический каркас и обшивку из окрашенных фиброцементных плит.

Установить знак планируют на земельном участке с кадастровым номером 39:03:040034:841. Как сообщалось ранее, знак должен занять площадку разделительного треугольника между трассой Приморского кольца и съездом на Северный обход Калининграда. Площадь застройки сооружения — 74,43 кв. метра. Основные акценты знака, по замыслу авторов проекта, должна подчеркнуть подсветка.

На работы отводится 180 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 35.

В марте 2021 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов анонсировал сбор идей для проектирования нового въездного знака в город со стороны ул. Невского. Он рассказал, что знак снесли во время строительства дороги. Изначально его планировалось восстановить в том же виде на новом месте (новый участок определили за чертой города). Но в итоге в администрации решили, что имеет смысл провести «ребрендинг» знака. Позже были продемонстрированы некоторые эскизы.

В 2022 году горвласти выделили 2,5 млн рублей на проект въездного знака в областной центр, который должен появиться в районе транспортной развязки на Зеленоградск (в начале Приморского кольца). Победителем стала московская компания «Алтын Групп», снизившая цену до 1,8 млн рублей, однако позднее контракт с поставщиком был расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Постановление об осуществлении капитальных вложений в объект было опубликовано на сайте горадминистрации в декабре 2024 года. Тогда же проект получил положительное заключение госэкспертизы. В сентябре 2025 года была проведена повторная экспертиза.

В первый раз подрядчика искали в октябре 2025 года. Тогда начальная цена контракта составляла 39,8 млн рублей. На участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её не соответствующей требованиям закупки. В ноябре за работу предлагали максимум 39 075 135 рублей — на 725 тыс. меньше. 24 ноября определение поставщика был отменено.

За десять месяцев стоимость установки нового въездного знака «Калининград» в районе транспортной развязки на Зеленоградск выросла почти на треть. Это следует из изменений, внесённых в постановление горадминистрации об осуществлении капитальных вложений в объект.