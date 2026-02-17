Глава агентства по рыболовству: идет поиск нового места для лососевой фермы

Компания, которая хотела построить цеха по по выращиванию лосося на берегу моря в Янтарном, подыскивает себе новую территорию. Об этом, отвечая на вопрос «Нового Калининграда» в ходе брифинга в инфоцентре «ТАСС Калининград», рассказал директор Агентства по рыболовству Калининградской области Юрий Маслов.



«У нас аквакультура в регионе активно развивается. Конечно, она не достигла какого-то очень высокого показателя, но, тем не менее, объём выращенной рыбы за последние 4 года увеличился в 6 раз. Здесь наш бизнес делает акценты на той рыбе, которой меньше всего в природе, либо завозится к нам. И в большей степени это лососевые виды рыб — форель и лосось», — сказал Маслов.

В настоящее время, по словам главы агентства по рыболовству, область ощущает острую нехватку в этой рыбе, и цена на нее не самая доступная. «Поэтому и появилась такая задумка и проект очень нормальный был по разведению атлантического лосося, — продолжил Юрий Маслов. — Но в силу своей специфики лососю для роста необходима морская вода. Поэтому выбор инвестора заключался в какой-то соответствующей площадке, чтобы можно было где-то недалеко от моря такую ферму построить. Но идея не понравилась местному населению, поэтому инвестор пока от реализации этого проекта в Янтарном отказался. Сейчас идёт подбор новой площадки. Мы ему в этом помогаем».

Сложности, по словам Маслова, связаны с тем, что в регионе не так много мест, где можно построить подобное производство: «Потому что в других местах это высокий обрывистый берег, и тогда придется поднимать большой объем воды на высоту практически, либо земля уже находится в частной собственности или запланирована под какие-то другие цели».

Тем не менее, заверил глава агентства по рыболовству, проект продолжается. «В прошлом году в регионе впервые компания вырастила 6 т настоящего атлантического лосося. Не форели, а именно атлантического лосося, — пояснил Маслов. — Он пока, правда, небольшого размера, но, тем не менее, компания отрабатывает технику выращивания, подбирает корма. И можно с уверенностью сказать, что если полный цикл выращивания этого лосося будет запущен, то этот проект станет успешным».

Также в регионе активно предприниматели развивают форелеводство. «Когда-то в советские годы или сразу в постсоветские на территории области у нас было только одно форелевое хозяйство, на Голубых озёрах, — рассказал Маслов. — Там выращивали порядка 12 тонн рыбы, и их хватало, чтобы закрыть все потребности нашего региона — рыба недешевая, и есть более доступные виды. Сейчас форель стали выращивать в системах замкнутого водоснабжения. И недавно в Правдинском районе открылся цех по выращиванию форели с мощностью до ста тонн рыбы в год. Также эта компания планировала выращивать немного осетра. Но пока занимается только форелью».

Власти рассчитывают, что до конца года компания произведет порядка 60–70 тонн, что, ро словам главы агентства, «будет серьезным достижением для нашей области». «Рыба эта востребована. Её можно выращивать до порционного размера, как любят у нас, это примерно 350–400 г, либо выращивать до больших размеров и делать стейки, филе. А еще можно получать от неё икру», — сказал Маслов.