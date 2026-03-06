В Черняховске ищут подрядчика для реализации проекта «Пространство человека»

В Черняховске объявили торги на реновацию историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека» за 200 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ «Служба заказчика-застройщика». Способ проведения закупки — электронный аукцион, заявки на участие принимают до 18 марта, итоги подведут 20 марта. Цена контракта составляет 200 263 002 рубля. Начать работы необходимо после заключения договора, закончить — не позднее 1 августа 2026 года.

В 2024 году Черняховск и Славск вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реновация историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека», согласно проекту, должна затронуть территорию площадью 5,2 га. На площади Ленина в рамках проекта планируют реорганизовать автомобильное движение, расширить пешеходные зоны, установить сухой фонтан с подсветкой. Также предполагается «выделение исторической опоры Инстербургского троллейбуса». На территории «зелёного квартала» будут размещены «зелёные комнаты отдыха», сцена, танцплощадка, выставочная галерея, сад пряных трав, арт-объекты в виде фасадов исторических зданий. Кроме того, власти хотят произвести археологические раскопки и создать археологический парк. Также предусмотрено приспособление к современному использованию Театральной площади, изменение профиля ул. Калининградской и озеленение ул. Садовой.

Ещё одна идея проекта — создание пяти тематических садов — «покет-парков» в местах недостаточного озеленения. Им дали названия "Кинолента","Лютеркирха«, «Тиволи», «Музей брусчатки» и «Застежка». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.

Проект разделён на четыре этапа. На реализацию первой очереди потребуется более 542 млн рублей. По 90 млн должны выделить федеральный и региональный бюджеты, 30 млн — муниципальная казна. Также планируют привлечь более 332 млн внебюджетных средств. В эту стоимость включено строительство многоквартирного жилого дома, открытие точек общепита, проката, детских аттракционов и салона сувениров. Первый этап проекта планируют реализовать к концу 2026 года.

В 2023 году на проект «Пространство человека» власти Черняховска выделяли 10 млн рублей.