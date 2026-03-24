Путин поддержал трёхлетнее субсидирование морских перевозок

Президент России Владимир Путин поддержал идею закладывать финансирование морских перевозок на калининградском направлении в бюджет на три года. Вопрос обсуждался на встрече главы государства с губернатором Алексеем Беспрозванных.

«По транспортной безопасности — здесь иногда бывают сбои, связанные в большей степени с тем, что у нас бюджет пока на один год формируется по этой субсидии. Здесь хотел обратиться: на три года если мы сделаем, то не будет этих пауз», — предложил Беспрозванных.

«Абсолютно согласен. <...> Это надо сделать обязательно», — ответил Владимир Путин.

По мнению губернатора Калининградской области, «так, как сейчас, морское сообщение никогда не развивалось». Беспрозванных поблагодарил президента за решение по двум паромам, которые будут произведены до 2029 года. «Сейчас, конечно, очень важно, чтобы мы логистически вовремя обеспечивали наш регион всем необходимым», — отметил глава региона.

Программа субсидирования морских перевозок в Калининградскую область не работала в январе и феврале 2026 года. По словам замминистра развития инфраструктуры области Татьяны Филимоновой, эти месяцы традиционно выпадают из осуществляемых субсидируемых перевозок.

«Это в том числе связано с тем, что в трёхлетний бюджет данная мера поддержки не входит, а входит именно в каждый год на очередной новый год. Мы предложили федеральным органам власти рассмотреть возможность закладывать сразу на полный трёхлетний период планирования федерального закона о бюджете. Также данное предложение предварительно было поддержано и находится на текущий момент в проработке», — рассказала она.

Напомним, ранее в Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что по итогам отбора Росморречфлот определил 107 организаций для получения субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из неё. На указанные цели в 2026 году выделено 5 млрд рублей. По итогам 2025 года субсидии на морские перевозки в Калининградскую область составили 4 млрд рублей. Государственную поддержку получила 41 организация, обеспечив перевозку почти 1 млн тонн грузов.

Год назад губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что «в 2025 году мы должны отработать полностью, чтобы процесс предоставлений [субсидии] был непрерывный», чтобы пауз не возникало. Он добавил, что «иначе и бизнесу сложно планировать», и это видно по ценам на продукты, которые завозятся морским транспортом, — они начинают расти. «Это нужно исключить в этом году точно», — сказал губернатор 21 января 2025 года.

В октябре 2025 года Калининградские предприниматели предложили пересмотреть механизм субсидирования морских перевозок в Калининградскую область. Представители бизнеса считают, что средства должны выделяться не перевозчикам, а грузоотправителям или грузополучателям.