«Росморпорт»: в январе-феврале морские перевозки не субсидировались

Программа субсидирования морских перевозок в Калининградскую область не работала в январе-феврале. «Росморпорт» ожидает, что сухогрузы будут возвращаться с плановых ремонтов в марте. Об этом рассказал глава калининградского управления «Росморпорта» Андрей Мошков на мартовском заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Многие ждали открытия программы субсидирования. Поэтому ожидаем, что все наши сухогрузы, которые сейчас находились в плановых предупредительных ремонтах, будут потихоньку возвращаться. Либо те, кто не имел ледового класса. Уже с марта и далее в публичной плоскости вы видели, что некоторые судовладельцы проинформировали о том, что выводят свои суда на линии», — рассказал Мошков. По его словам, участники отбора по программе субсидированных перевозок начинают осуществлять льготные перевозки грузов на направлении из Калининградской области. При этом в список вошло 107 субъектов, не все из которых имеют свои суда.

«У нас 107 участников отбора, с которыми заключено соглашения о перевозке, в каждом соглашении прописаны обязательства по перевозке того или иного тоннажа грузов, который участник отбора заявил. Надо понимать, что с учётом превышения сумм потребностей над лимитами бюджетных обязательств, было довольно существенно снижено распределение финансирования, но по тоннажу тут сложно за всех отвечать. По опыту прошлого года, была такая история, что многие из участников отбора вывезли свой тоннаж и не могли заявляться на дополнительные объёмы субсидирования, потому что в целом не был выбран лимит свыше 80%, который бы позволил региону инициировать перед Минфином выделение дополнительных лимитов. Как будет в этом году? Ну, очень похоже, что по схожему сценарию будет ситуация развиваться», — рассказал Мошков.

Замминистра развития инфраструктуры области Татьяна Филимонова, участвовавшая в заседании, подтвердила, что «январь-февраль традиционно выпадают из осуществляемых субсидируемых перевозок». «Это в том числе связано с тем, что в трёхлетний бюджет данная мера поддержки не входит, а входит именно в каждый год на очередной новый год. Мы предложили федеральным органам власти рассмотреть возможность закладывать сразу на полный трёхлетний период планирования федерального закона о бюджете. Также данное предложение предварительно было поддержано и находится на текущий момент в проработке», — рассказала она.

Напомним, ранее в Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что по итогам отбора Росморречфлот определил 107 организаций для получения субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из неё. На указанные цели в 2026 году выделено 5 млрд рублей. По итогам 2025 года субсидии на морские перевозки в Калининградскую область составили 4 млрд рублей. Государственную поддержку получила 41 организация, обеспечив перевозку почти 1 млн тонн грузов.

Год назад губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что «в 2025 году мы должны отработать полностью, чтобы процесс предоставлений [субсидии] был непрерывный», чтобы пауз не возникало. Он добавил, что «иначе и бизнесу сложно планировать», и это видно по ценам на продукты, которые завозятся морским транспортом, — они начинают расти. «Это нужно исключить в этом году точно», — сказал губернатор 21 января 2025 года.

В октябре 2025 года Калининградские предприниматели предложили пересмотреть механизм субсидирования морских перевозок в Калининградскую область. Представители бизнеса считают, что средства должны выделяться не перевозчикам, а грузоотправителям или грузополучателям.