Калининградская теннисная школа рассчитывает арендовать корты на «Спартаке»

Тренировки калининградской теннисной школы № 7 рассчитывают перевести на стадион «Спартак» (находился на улице Чекистов — прим. «Нового Калининграда») в сентябре 2026 года. Об этом «Новому Калининграду» в пятницу, 26 сентября, рассказали представители мэрии города. О том, что управление спорта, молодёжной политики и культуры мэрии города уже ведёт соответствующие переговоры, заявила начальник управления Людмила Помогаева.

«Мы ждём эти корты и ведём предварительные переговоры, — рассказала Помогаева. — Открытие, как нам сказали, планируется во второй половине следующего года. Насколько мне известно, там 12 современных кортов».

Директор спортшколы № 7 по теннису и настольному теннису Татьяна Земецкене уточнила, что сегодня её воспитанники занимаются в двух городских локациях: на кортах «Торекс» на Московском проспекте и на кортах Set на Советском проспекте.

«На „Спартаке“ есть как крытые, так и открытые корты. Грунтовых, насколько я знаю, там нет», — добавила Земецкене.

«Сейчас идёт реконструкция кортов на „Спартаке“ на улице Чекистов, и мы сможем все вернуться в одно место, чтобы это было удобно детям, — продолжила глава администрации города Елена Дятлова. — Мы целимся в сентябрь. Но сейчас мяч на стороне инвестора».

Помогаева уточнила, что сегодня город выделяет около 7 млн рублей на аренду кортов, чтобы воспитанники школы № 7 могли заниматься большим теннисом бесплатно.

«Спартак» был продан в частную собственность в 2008 году. Разрешение на застройку стадиона областные власти выдали в июле 2021 года. Тогда же стало известно, что четырьмя годами ранее власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону в проекте правил землепользования и застройки Калининграда (ПЗЗ), что в итоге и позволило девелоперу получить разрешение на строительство. Архитектурный проект комплекса презентовали в апреле 2021 года на областном градостроительном совете.