СМИ: Минздрав предложил отправлять к психологу женщин, не планирующих ребенка

Если женщина в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, то такую пациентку рекомендовано отправить на консультацию к медицинскому психологу. Это следует из документа, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, передает ТАСС.

«При указании „0“ на вопрос анамнестической анкеты: „Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?“ рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», — говорится в документе.

Мужчины, в свою очередь, должны ответить на похожий вопрос: «Сколько детей вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая ваши текущие жизненные обстоятельства?» При этом рекомендации не содержат направление к психологу, в случае если мужчина заявит о нежелании иметь детей, сообщает РБК.

Из текста также следует, что при наличии акне и аллопеции необходимо направить пациентку на консультацию врача-дерматовенеролога. При ожирении и подозрении на наличие эндокринных заболеваний необходимо направить пациентку на консультацию врача-эндокринолога, а при недостаточной или избыточной массе тела, наличии вредных привычек, хронических заболеваний — на консультацию врача-терапевта.

Кроме того, женщинам, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению. Так, важно нормализовать массу тела, поскольку время зачатия увеличивается в два раза при индексе массы тела (ИМТ) более 35 кг/(м)2 и в 4 раза — при ИМТ <18 кг/(м)2. Необходимо также своевременно выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путем.

Рекомендуется также своевременно лечить соматические заболевания, которые могут быть причиной нарушения репродуктивной функции, таких как эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые, хронические воспалительные процессы и аллергические реакции. «При выявлении соматических заболеваний рекомендована консультация врача-специалиста по профилю заболевания», — подчеркивается в документе.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) заявил, что женщины, не желающие иметь детей, не будут обязаны посещать психолога при получении направления, решение останется за ними, государство лишь предоставляет им такую возможность: «Поступит или не поступит женщине, которая не желает иметь детей, направление к психологу, решение о том, идти к нему или нет, остается только за ней самой. Здесь важно, что государство предоставляет такую возможность. Не стоит негативно реагировать на заботу».

Он подчеркнул, что обычно «консультация у психолога стоит немалых денег, а здесь она будет бесплатная». «Вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу. Никого этим не оскорбишь. Поэтому и в случае с психологом — это проявление заботы», — подытожил парламентарий.