Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами

Минфин подготовил законопроект, предусматривающий расширение обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц. Об этом пишут «Ведомости».

Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путём от других граждан, фактически остаётся вне поля зрения налоговых органов.

Сейчас запросить данные у банков ФНС может только при наличии предусмотренных Налоговым кодексом оснований. При этом переводы между физлицами зачастую не облагаются налогом, поскольку формально могут рассматриваться как безвозмездные поступления.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие «подарки» нередко маскируются платежи по фактическим сделкам — например, за услуги или аренду. Это создаёт «серую зону», в которой доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Документ предусматривает изменения в ФЗ «О налоговых органах Российской Федерации» и ст. 3 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Ключевое нововведение — создание системы регулярного обмена данными между ФНС и Банком России.

Предполагается, что ФНС будет передавать Центробанку сведения, полученные от банков, включая: информацию об открытии и закрытии счетов физлиц; данные о предоставлении или прекращении доступа к электронным средствам платежа (банковские карты, электронные кошельки); сведения о категориях доходов физических лиц. Передача данных будет осуществляться в электронной форме. Конкретный формат, состав информации и периодичность обмена определят отдельным соглашением между ФНС и Банком России.

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Отдельный блок изменений касается идентификации граждан. Законопроект закрепляет использование ИНН как ключевого идентификатора при работе с банковскими счетами и электронными средствами платежа. ИНН должен использоваться, в том числе, при упрощённой идентификации клиентов. Это позволит связать данные о счетах, операциях и доходах одного и того же человека в разных системах и повысить эффективность анализа.

В рамках предложенных изменений банки и другие участники финансового рынка должны будут: передавать информацию о счетах и операциях с привязкой к ИНН клиента; обеспечивать более полный сбор данных при идентификации и учитывать новые требования при работе с электронными средствами платежа. Расширяется перечень сведений, которые могут собираться даже при упрощённой идентификации клиентов.

Предполагается, что после внедрения изменений ФНС и Банк России смогут обмениваться данными на постоянной основе. Информация о счетах и операциях будет консолидироваться и анализироваться, что позволит выявлять случаи систематического получения доходов, не отражённых в налоговой отчётности. При этом ключевую роль будет играть сопоставление данных по ИНН.

В ходе согласования документа ряд ведомств направили свои замечания и предложения по доработке.

Минюст указал на необходимость уточнения формулировок и согласования норм между различными законами. В частности, отмечено, что в проекте используется термин «категории доходов физических лиц», но его содержание не раскрыто, что может затруднить правоприменение. Минэкономразвития раскритиковало отдельные положения, связанные с обязанностью раскрывать банковские реквизиты. Ведомство указало, что такая норма может привести к злоупотреблениям, а также не определяет, какой именно счёт должен указывать продавец, если у него их несколько.

Росфинмониторинг предложил уточнить положения, касающиеся использования неперсонифицированных электронных средств платежа, а также процедур идентификации клиентов. Минцифры отметило, что проект не учитывает ряд вопросов, связанных с иностранными гражданами, в частности постановку их на налоговый учёт.

Банк России предложил расширить пакет изменений и учесть их связь с борьбой с кибермошенничеством и сомнительными операциями. В частности, регулятор считает необходимым дополнительно прописать составы налоговых правонарушений и учесть контроль за p2p-переводами.

Согласно законопроекту, новые нормы вступят в силу по истечении девяти месяцев после официального опубликования закона.