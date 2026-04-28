Губернатор: медицико-диагностический центр в Советске начнут строить в 2027 году

До конца этого года власти должны завершить подготовку проекта межрайонного медико-диагностического центра в Советске. К строительству планируется приступить в следующем году. Это стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Алексея Беспрозванных во второй по величине город региона.

«Вгрызаться в землю начнем уже в 2027 году, — пообещал глава области. — Мы должны сделать так, чтобы жителей Советска никуда не возили за медицинской помощью и, наоборот, подвозили к Советску людей из соседних муниципалитетов.Благодаря новому медцентру мы закроем нужды жителей сразу четырех муниципалитетов».

Согласно планам областных властей, в новом центре будет обеспечен весь набор медицинских услуг, в том числе травматология, роддом, поликлиника, взрослое и детское отделения, стационары.

«Наша задача, пока будет идти строительство в течение 2.5 лет, на должном уровне поддерживать имеющиеся медицинские учреждения, — подчеркнул глава региона. — Сейчас надо подумать о специалистах, поскольку у нас здесь увеличивается и объём оказания помощи, и ее профили. Жители Советска, по их словам, ждут нового медцентра 15 лет. Это как с газом в Балтийске. К 2029-му надо будет центр запустить».

В свою очередь министр здравоохранения Сергей Дмитриев заверил, что уже сейчас параллельно с проектированием советского медцентра ведется разработка штатного расписания и подсчет, сколько специалистов нужно дополнительно подготовить для нового учреждения.

Напомним, О строительстве межрайонного медцентра в Советске говорят последние 16 лет. Планы построить больницу в Советске появились еще во времена губернатора Георгия Бооса, о них рассказывал бывший министр здравоохранения Владислав Голиков в 2010 году. В 2011 году был готов проект медучреждения, сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей. В 2017 году экс-глава региона Антон Алиханов говорил, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год.

В конце марта 2026 года на сайте госзакупок появилась информация об электронном аукционе на разработку проектной и рабочей документации и строительство Межрайонного медико-диагностического центра. Заявки на участие принимаются до 27 апреля, итоги подведут 29 апреля. Начальная цена контракта — 12,962 млрд рублей. Комплекс рассчитан на обслуживание жителей Советска, а также Неманского, Славского и Краснознаменского районов. Центр планируют построить на участке площадью более 61 тысяч кв. м на улице Цветочной. В его составе предусмотрят круглосуточный стационар на 200 коек и дневной стационар на 76 коек. Также планируется строительство взрослой поликлиники на 342 посещения в смену и детской — на 130 посещений.

8 апреля на встрече с главврачами государственных медучреждений губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал, что новый медицинский центр в Советске «заберёт на себя» четыре муниципалитета, это будет больница высокого уровня. .