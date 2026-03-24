Калининградские поисковики спасли тонущего в болоте жеребенка (фото)

Фото предоставлено Русланом Хисамовым
В Багратионовском районе поисковики отряда «Совесть» спасли жеребенка, тонувшего в болоте на окраине пастбища. О том, как проходила операция по спасению, «Новому Калининграду» рассказал руководитель отряда Руслан Хисамов. Он сообщил, что члены отряда проводили свои работы на местах боев времен ВОВ недалеко от пастбища и услышали крики о помощи.

По словам Хисамова, кричал пастух. Оказалось, что жеребенок из его стада, испугавшись чего-то, ускакал в болото на краю пастбища и увяз в трясине, завалившись на бок.

«Его морда почти полностью погрузилась под воду, животное стало тонуть. Вытащить его в одиночку пастух не смог. Прибыв на место, парни поняли, что нельзя терять драгоценное время, так как животное может погибнуть от переохлаждения или захлебнуться, поэтому решили оперативно спасать своими силами», — сообщил Хисамов.

Первым делом у лошади подняли морду из воды и подложили под нее упавшую березу. Животное получило возможность дышать. Далее с задней ноги обрезали длинную привязь (чомбур) и завели ее под ноги, чтобы вытянуть их из топи. Однако на руках поднять животное не смогли, поэтому пришлось подогнать внедорожник.

«Поисковик Алексей Яковлев подогнал свою машину к краю болота, организовав импровизированный буксир. Привязь зацепили к фаркопу и начали медленно тянуть. Лошадь получилось постепенно вытянуть из трясины, однако трос неожиданно лопнул, — продолжил Хисамов. — Она снова оказывается в плену болота. Связываем обрывки привязи, заводим, тянем заново, опять обрыв и так несколько раз».

Вскоре на место прибыл хозяин жеребенка, который привез свои буксировочные тросы.

«В очередной раз сооружаем из них обвязку достаточной длины и привязываем ее концы к внедорожнику. Начинаем медленно тянуть, одновременно страхуем ноги и морду лошади руками, чтобы не травмировать животное. В процессе хозяин постоянно следит за ногами и хвостом лошади, при необходимости поправляя их руками. Спустя час наших стараний почти полностью потерявшего силы от холода жеребенка удалось вызволить из болота!» — заключил поисковик.

